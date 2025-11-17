Gradonačelnik Lugavić održao sastanak s novom šeficom OSCE-a u Tuzli

Ali Huremović
Gradonačelnik Lugavić održao sastanak s novom šeficom OSCE-a u Tuzli

Gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, održao je sastanak s predstavnicima Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini povodom prve službene posjete nove šefice Terenskog ureda u Tuzli, Anne Selezneve. Uz Seleznevu, sastanku su prisustvovali i Milana Memić, službenica za demokratsko upravljanje, te Zlatan Šabanović, asistent šefice Terenskog ureda.

Tokom razgovora predstavljene su aktuelne aktivnosti Misije OSCE-a u BiH, uz razmjenu informacija o dosadašnjoj saradnji i projektima koji se realizuju na području grada Tuzle. Poseban akcenat stavljen je na inicijative koje doprinose jačanju lokalne demokratije, unapređenju transparentnosti i poboljšanju kvaliteta javnih usluga.

Predstavnici OSCE-a zahvalili su na prijemu i istakli konstruktivnu i otvorenu atmosferu sastanka, naglasivši važnost nastavka zajedničkog rada u oblastima od javnog značaja.

Iz Grada Tuzle poručuju da će i u narednom periodu ostati posvećeni razvoju partnerskih odnosa s međunarodnim organizacijama koje svojim djelovanjem doprinose stabilnosti, transparentnosti i boljem kvalitetu života građana.

