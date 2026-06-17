Elektronski nadzor zaštitnih mjera u FBiH: Korak ka sigurnijoj zaštiti žrtava nasilja

Elektronski nadzor zaštitnih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine bio je u fokusu sastanka koji su u Sarajevu organizovali Misija OSCE-a u BiH i UN Women u BiH, s ciljem jačanja zaštite žrtava nasilja i efikasnije provedbe mjera zaštite.

Sastanak je okupio federalnog ministra pravde, federalnog ministra unutrašnjih poslova, kantonalne ministre unutrašnjih poslova, policijske komesare, predstavnike policijskih agencija i međunarodne partnere. Razgovarano je o narednim koracima za uvođenje elektronskog nadzora nad provođenjem zaštitnih mjera u Federaciji BiH.

Ova inicijativa dolazi kao odgovor na izazove u primjeni novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, posebno kada je riječ o izricanju i nadzoru zaštitnih mjera. Cilj je povećati sigurnost žrtava, unaprijediti rad institucija i smanjiti rizik od ponovljenog nasilja i femicida.

Šef Misije OSCE-a u BiH Rick Holtzapple poručio je da je regulatorni okvir već uspostavljen, ali da se sada pažnja mora usmjeriti na političku volju, koordinaciju i potrebne resurse. Naglasio je da elektronski nadzor zaštitnih mjera nije samo pitanje nabavke tehnologije, nego razvoja operativnog modela koji će funkcionisati u praksi.

Iz UN Women BiH istaknuto je da zaštita žrtava ne zavisi samo od zakonskih propisa, nego i od njihove efikasne primjene, odgovornosti i koordiniranog djelovanja institucija. Elektronski nadzor, kako je naglašeno, može pomoći da institucije brže reaguju u slučajevima kršenja zaštitnih mjera.

Federalni ministar pravde Vedran Škobić istakao je važnost praktične primjene zakona i podzakonskih akata, kako bi mjere zaštite bile ne samo pravno zagarantovane, nego i stvarno provedene. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naveo je da su doneseni značajni podzakonski akti koji se odnose na postupanje policije u slučajevima nasilja, uključujući obaveznu procjenu rizika i efikasniju provedbu mjera prema počiniocima nasilja.

Tokom sastanka potvrđena je opredijeljenost za potpunu operacionalizaciju elektronskog nadzora zaštitnih mjera. Dogovorena je koordinacija između Federacije BiH i kantona, pod vodstvom Federalnog ministarstva pravde i uz podršku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se razradio model primjene, analizirali potrebni resursi i planirali troškovi.

Misija OSCE-a u BiH i UN Women BiH nastavit će pratiti i podržavati provedbu dogovorenih aktivnosti, s ciljem jačanja institucionalnog odgovora i stvarne zaštite žrtava nasilja.