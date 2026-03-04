Jačanje demokratskog nadzora: Misija OSCE-a i parlamentarna tijela razgovarali o reformi odbrane i sigurnosti

Demokratski nadzor nad sektorom odbrane i sigurnosti je i dalje od ključnog značaja za stabilnost, odgovornost i povjerenje javnosti u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holtzapple, se sastao sa rukovodstvom Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, parlamentarnim vojnim povjerenikom i Odborom za žalbe građana da bi se razmotrio ostvareni napredak, razgovaralo o tekućim izazovima i još jednom potvrdila kontinuirana podrška Misije institucijama parlamentarnog nadzora.

Od svog uspostavljanja, Misija blisko sarađuje sa institucijama sektora odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine, pružajući podršku razvoju djelotvornih mehanizama nadzora kao jednog od ključnih elemenata svog mandata. Ta saradnja je počela sa aktivnom ulogom Misije u uspostavljanju Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne agencije i Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, time doprinoseći institucionalnom okviru za snažnu civilnu i demokratsku kontrolu.

„Kao izabrani i imenovani zvaničnici, imate ulogu od suštinskog značaja u osiguravanju civilne i demokratske kontrole sigurnosnih snaga, koja predstavlja osnovu stabilnosti i prosperiteta“, rekao je ambasador Holtzapple. „Ustrajna predanost djelotvornom nadzoru je ključna za osiguravanje da institucije odbrane i sigurnosti djeluju transparentno, odgovorno i u skladu sa demokratskim principima i vladavinom prava.“

Diskusija je takođe bila posvećena tekućim izazovima, uključujući sporost usvajanja zakona iz sektora odbrane i sigurnosti, te ograničenu provedbu preporuka proisteklih iz nadzora, naglašavajući važnost kontinuiranog angažmana i političke volje za unapređenje reformskih napora.

Obzirom da se sadašnji mandat tijela za nadzor nad sektorom odbrane i sigurnosti bliži svom kraju, ovaj sastanak je ponudio mogućnost za osvrt na dostignuća i za identifikaciju prioriteta u sljedećoj fazi rada. Misija je spremna nastaviti pružati podršku institucijama parlamentarnog nadzora u unapređenju odgovornosti, transparentnosti i demokratske uprave nad sektorom odbrane i sigurnosti.