Misija OSCE-a u BiH izrazila saučešće povodom tragedije u Tuzli

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izrazila je najdublje saučešće porodicama i najbližima osoba koje su izgubile živote u tragičnom požaru u Domu penzionera Tuzla.

U saopćenju se navodi da Misija upućuje izraze saosjećanja i povrijeđenima, uključujući pripadnike hitnih službi i osoblje koje je, kako ističu, pokazalo izuzetnu hrabrost i predanost tokom akcije spašavanja.

„Iskazujemo solidarnost građanima i vlastima Tuzle u ovom teškom trenutku“, navodi se u poruci Misije OSCE-a u BiH.

Podsjećamo, u požaru koji je izbio u utorak navečer na sedmom spratu Doma penzionera u Tuzli život je izgubilo jedanaest osoba, a više od trideset je povrijeđeno.