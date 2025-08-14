Ambasador Richard Holtzapple preuzeo dužnost šefa Misije OSCE-a u BiH

Ambasador Richard (Rick) Holtzapple, karijerni diplomata Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, preuzeo je dužnost šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini 14. avgusta 2025. godine.

Ambasador Holtzapple radio je kao zamjenik stalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u u Briselu, Belgija, od 2021. do 2024. godine. Prethodno je radio kao zamjenik šefa Misije i otpravnik poslova pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beninu, gdje je rukovodio radom tima od 300 osoba te radio na implementaciji američke pomoći zemlji.

Ambasador Holtzapple ima značajno diplomatsko iskustvo u Jugoistočnoj Evropi, koje datira još od prvog diplomatskog zadatka (od 1992. do 1995. godine) u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, nakon čega je obavljao dužnost političkog savjetnika pri Prelaznoj upravi Ujedinjenih nacija za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem (UNTAES) u periodu od 1996. do 1997. godine. Radio je i kao viši rukovodilac Programa za Kosovo i Crnu Goru pri Nacionalnom demokratskom institutu te u dva navrata kao direktor za Balkan pri Vijeću za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući.

U Vašingtonu je, između ostalog, rukovodio radom Ureda za OSCE i NATO pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država te Ureda za odnose s Evropskom unijom, a bio je i jedan od predavača Univerziteta za nacionalnu odbranu, gdje je predavao Ekonomiju i strateško razmišljanje. Obavljao je i druge dužnosti u inostranstvu, i to u Kinšasi, Džibutiju i Parizu.

Ambasador Holtzapple ima zvanje magistra iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne ekonomije Fakulteta za napredne međunarodne studije pri Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu, a prethodno je diplomirao u oblasti međunarodnih odnosa na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji. Govori engleski, hrvatski i francuski jezik. Oženjen je i otac dvoje odrasle djece.