Premijer Halilagić primio novoimenovanu šeficu OSCE-a u Tuzli Anu Sleznevu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanu šeficu Terenskog ureda Misije OSCE-a u BiH u Tuzli, Anu Sleznevu (Anna Selezneva). Sastanak je održan u konstruktivnoj atmosferi, uz zajedničko isticanje dugogodišnje uspješne saradnje između Misije OSCE-a i Vlade TK na brojnim područjima važnim za javni život.

Nova šefica terenskog ureda izrazila je jasno opredjeljenje da Misija OSCE-a nastavi i dodatno unaprijedi partnerstvo s Vladom TK, naglašavajući spremnost da podrži ključne prioritete kantonalne Vlade u predstojećem periodu. Razgovarano je o segmentima u kojima bi Misija mogla pružiti dodatnu tehničku i stručnu podršku, posebno u oblastima jačanja demokratskih praksi, sigurnosnog okvira i institucionalne otpornosti.

Premijer Halilagić zahvalio je na potvrđenoj podršci i podsjetio da je Tuzlanski kanton u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate u različitim sektorima. Ipak, istakao je da se institucije svakodnevno suočavaju s novim izazovima, posebno u oblastima borbe protiv korupcije, trgovine ljudima i drugih društveno štetnih pojava.

Zbog osjetljivosti pojedinih predmeta i činjenice da su određene istrage još uvijek u toku, Vlada TK ostaje oprezna u javnom iznošenju detalja. Istovremeno, provode se aktivnosti u više resora kako bi se otklonili postojeći nedostaci i spriječilo ponavljanje sličnih slučajeva.

„Neke od tih aktivnosti započete su mnogo prije posljednjih događaja, poput osnivanja Odjeljenja za smještaj maloljetnika sa poremećajima u ponašanju u Odgojnom centru za maloljetnike. To je potreba koju smo prepoznali nakon tragičnog događaja u Osnovnoj školi u Lukavcu, i očekujem da ćemo taj proces okončati do kraja ove godine“, rekao je premijer Halilagić.

Sastanku su, uz premijera Halilagića i šeficu Terenskog ureda Misije OSCE-a Anu Sleznevu, prisustvovali i službenica za demokratsko upravljanje u OSCE-u Milana Memić te savjetnik premijera TK Jasminko Mahovkić.