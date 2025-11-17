Premijer Halilagić primio novoimenovanu šeficu OSCE-a u Tuzli Anu Sleznevu

Ali Huremović
Premijer Halilagić primio novoimenovanu šeficu OSCE-a u Tuzli Anu Sleznevu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanu šeficu Terenskog ureda Misije OSCE-a u BiH u Tuzli, Anu Sleznevu (Anna Selezneva). Sastanak je održan u konstruktivnoj atmosferi, uz zajedničko isticanje dugogodišnje uspješne saradnje između Misije OSCE-a i Vlade TK na brojnim područjima važnim za javni život.

Nova šefica terenskog ureda izrazila je jasno opredjeljenje da Misija OSCE-a nastavi i dodatno unaprijedi partnerstvo s Vladom TK, naglašavajući spremnost da podrži ključne prioritete kantonalne Vlade u predstojećem periodu. Razgovarano je o segmentima u kojima bi Misija mogla pružiti dodatnu tehničku i stručnu podršku, posebno u oblastima jačanja demokratskih praksi, sigurnosnog okvira i institucionalne otpornosti.

Premijer Halilagić zahvalio je na potvrđenoj podršci i podsjetio da je Tuzlanski kanton u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate u različitim sektorima. Ipak, istakao je da se institucije svakodnevno suočavaju s novim izazovima, posebno u oblastima borbe protiv korupcije, trgovine ljudima i drugih društveno štetnih pojava.

Zbog osjetljivosti pojedinih predmeta i činjenice da su određene istrage još uvijek u toku, Vlada TK ostaje oprezna u javnom iznošenju detalja. Istovremeno, provode se aktivnosti u više resora kako bi se otklonili postojeći nedostaci i spriječilo ponavljanje sličnih slučajeva.

„Neke od tih aktivnosti započete su mnogo prije posljednjih događaja, poput osnivanja Odjeljenja za smještaj maloljetnika sa poremećajima u ponašanju u Odgojnom centru za maloljetnike. To je potreba koju smo prepoznali nakon tragičnog događaja u Osnovnoj školi u Lukavcu, i očekujem da ćemo taj proces okončati do kraja ove godine“, rekao je premijer Halilagić.

Sastanku su, uz premijera Halilagića i šeficu Terenskog ureda Misije OSCE-a Anu Sleznevu, prisustvovali i službenica za demokratsko upravljanje u OSCE-u Milana Memić te savjetnik premijera TK Jasminko Mahovkić.

pročitajte i ovo

BiH

Misija OSCE-a u BiH izrazila saučešće povodom tragedije u Tuzli

Istaknuto

Halilagić: Razočaravajuće je da pojedinci iz sistema mogu biti izvršitelji gnusnih...

Vijesti

Zašto su obustavljeni radovi na zgradi Vlade TK?

Tuzla i TK

Halilagić uputio čestitku povodom Svjetskog dana učitelja

Istaknuto

Vlada TK u Gračanici: U projekte ove godine uloženo više od...

Istaknuto

Investicije Vlade TK u Teočak: 1,7 miliona KM za puteve i...

Istaknuto

Književna večer o Dervišu Sušiću u Tuzli povodom 100 godina od rođenja

Tuzla i TK

BTC Živinice proslavio šesti rođendan, nagradna igra traje do 22. novembra

BiH

Enes Zeljković imenovan za privremenog direktora FUP-a

BiH

Prevrtanje prikolice kod Vranduka blokiralo saobraćaj na M-17

Tuzla i TK

Promocija knjige „Ja sam Alen“ u Lukavcu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]