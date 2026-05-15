Crveni križ TK obilježio Nedjelju Crvenog križa svečanim prijemom

Povodom obilježavanja Nedjelje Crvenog križa, Crveni križ Tuzlanskog kantona danas je organizovao svečani prijem kojem su, uz rukovodstvo i predstavnike ove organizacije, prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović, generalni sekretar Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine, predstavnici Delegacije Švicarskog Crvenog križa u BiH, partneri, donatori, volonteri i članovi Crvenog križa.

Prijem je bio prilika da se ukaže na značaj humanitarnog rada, volonterizma, solidarnosti i društvene odgovornosti, ali i da se najistaknutijim partnerima i donatorima dodijele zahvalnice za podršku aktivnostima Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Obraćajući se prisutnima, premijer Halilagić je svim volonterima, članovima, zaposlenicima i aktivistima Crvenog križa uputio čestitke povodom Nedjelje Crvenog križa, ističući da je ova organizacija jedan od najvažnijih oslonaca zajednice u trenucima kada je pomoć građanima najpotrebnija.

„Crveni križ nije samo organizacija. Crveni križ je ideja, pokret i vrijednost koja u najkonkretnijem obliku pokazuje šta znači biti uz čovjeka onda kada mu je pomoć najpotrebnija. To je ruka pružena u nevolji, riječ podrške u teškom trenutku, kap krvi darovana nepoznatom čovjeku i volonterski sat proveden na terenu“, kazao je premijer Halilagić.

