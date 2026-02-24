Premijer Halilagić ugostio ambasadora Kraljevine Danske u BiH

Jasmina Ibrahimović

Premijer Tuzlanskog kantona, Irfan Halilagić, primio je danas u posjetu ambasadora Kraljevine Danske u u Bosni i Hercegovini Nj.E. Åge Sandal Møllera.

Nakon nedavne posjete, kada je zajedno sa drugim ambasadorima zemalja EU posjetio Tuzlanski kanton i prisustvovao potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstva Tuzlanskom kantonu za realizaciju mega ekološkog projekta povećavanja energijske efikasnosti oko 170 javnih objekata u Tuzlanskom kantonu, današnja posjeta prva je samostalna posjeta ambasadora Sandal Møllera našem Kantonu. Kako je danas istaknuo, značajna dijaspora sa područja Tuzlanskog kantona, koja danas živi u Danskoj, neraskidiva je poveznica ovog kraja sa Kraljevinom, a ponovno otvaranje Ambasade Kraljevine Danske u Sarajevu značajno će doprinijeti jačanju postojećih veza.

Također, Ambasador je istaknuo da je još uvijek po dojmom optimizma potaknutog druženjem sa studentima i mladima tokom prošlogodišnje posjete, te da je tada osjetio posebnu nadu i očekivanje u europsku budućnost Bosne i Hercegovine.

Današnji sastanak bio je prilika da se razgovara o interesima i fokusima Ambasade Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini, ali i da premijer Halilagić predstavi Tuzlanski kanton sa njegovim specifičnostima, privrednim i drugim komparativnim prednostima, ali i izazovima sa kojim se svakodnevno suočava. U svom obraćanju premijer je istaknuo činjenicu da je privredni razvoj ovog područja posebno limitiran nedostatkom kvalitetne putne povezanosti, prezentirao načine punjenja fondova iz kojih se ova oblast finansira, učešće Tuzlanskog kantona, ali i pokazatelje koliko se malo tih sredstava kroz investicije vraća Tuzlanskom kantonu.

Također, kao strateški projekti prezentirani su Kampus Univerziteta u Tuzli, za čiju je izgradnju Vlada TK do sada izdvojila oko 40 miliona KM, te Međunarodni aerodrom Tuzla, putem kojeg Vlada nastoji otvoriti tuzlansku regiju i prema istoku i prema zapadu. S tim u vezi ponovna uspostava avionskih linija prema destinacijama u Danskoj, jedan je od zajedničkih interesa i Vlade TK i Ambasade Kraljevine Danske u BiH.

Osim navedenog razgovaralo se i o procesu energijske tranzicije koja će, imajući u vidu privrednu naslonjenost Tuzlanskog kantona na ugalj i termoelektranu, sigurno imati utjecaj na cijelu ovu regiju.

S tim u vezi premijer je istaknuo da Vlada TK u ovoj oblasti trenutno više djeluje u smislu energijske efikasnosti javnih i privatnih objekata, a da je pitanje energijske tranzicije velikih subjekata proces kojim će, s obzirom na nadležnosti morati upravljati primarno Vlada Federacije BiH.

S obzirom da je borba protiv korupcije prezentirana kao jedna od fokusnih tačaka danske ambasade, premijer Halilagić je danas prezentirao i rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, te izrazio zadovoljstvo činjenicom da je upravo Tuzlanski kanton u izvještaju Europske komisije prepoznat kao jedan od pozitivnih primjera i iskorak u funkcioniranju ove institucije.

Na kraju sastanka premijer je Ambasadoru uručio skroman poklon, simboličan bakrorez sa „tuzlanskim kipom“.

