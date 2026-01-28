Koliki dio Budžeta Federacije BiH za 2026 ide direktno građanima i ko ima pravo na taj novac?

Budžet Federacije BiH za 2026. godinu donosi do sada najkonkretniji zaokret ka direktnoj podršci građanima, jer je čak 670 miliona KM, od ukupno oko 712 miliona KM budžeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usmjereno pravo ljudima kroz novčane naknade, dodatke i socijalne programe.

Prema podacima koje je objavio federalni ministar Adnan Delić, gotovo 94 posto budžeta ide direktno na podršku porodicama, osobama s invaliditetom, djeci, roditeljima njegovateljima i civilnim žrtvama rata. Ovakav raspored sredstava prema njegovom mišljenju pokazuje da Budžet Federacije BiH za 2026 nije samo administrativni dokument, već instrument koji treba da se osjeti u svakodnevnom životu desetina hiljada domaćinstava.

Najveća pojedinačna stavka odnosi se na dječiji dodatak. U 2026. godini za ovu namjenu planirano je 228 miliona KM, što u praksi znači oko 190 KM po djetetu za približno 70.000 djece širom Federacije. Ovo pravo već sada koristi veliki broj porodica, ali procjene pokazuju da još uvijek postoji značajan broj onih koji ispunjavaju uslove, a nisu podnijeli zahtjaev.

Za osobe s invaliditetom u budžetu je predviđeno 336 miliona KM, dok je za naknade roditeljima njegovateljima planirano 59 miliona KM. Riječ je o porodicama koje 24 sata dnevno brinu o članu domaćinstva sa stopostotnim invaliditetom i kojima je ova podrška često jedini stabilan izvor prihoda.

Civilnim žrtvama rata, uključujući ranjene civile, roditelje ubijene djece te žene i djecu rođenu iz čina ratnog silovanja, namijenjeno je 31,5 miliona KM. Istovremeno se nastavlja i mjera jednokratne podrške za novorođenčad, pa je i za 2026. godinu planirano 16 miliona KM za isplatu po 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

Budžet Federacije BiH za 2026 obuhvata i posebne programe za penzionere. Za banjsko liječenje i rehabilitaciju planirano je 2 miliona KM, za podršku radu Saveza penzionera 140.000 KM, te dodatnih 100.000 KM za projekte i aktivnosti udruženja penzionera. Ukupna podrška ovoj kategoriji iznosi 2,24 miliona KM.

Značajna sredstva planirana su i za jačanje sistema socijalne zaštite na terenu. Za centre za socijalni rad osigurano je 4 miliona KM, od čega milion ide za unapređenje administrativne obrade prava poput dječijeg dodatka i invalidnina, dok su 3 miliona KM namijenjena obnovi i opremanju objekata.

Za razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama planirano je 5,5 miliona KM. Ova sredstva idu za dnevne centre, domove za stare, domove za djecu bez roditeljskog staranja, javne kuhinje i usluge vaninstitucionalne brige, ali i za izgradnju i obnovu objekata u kojima se te usluge pružaju.

Posebna pažnja posvećena je i zbrinjavanju žrtava rodnozasnovanog nasilja, za šta je u budžetu izdvojeno 1,1 milion KM, kao i ustanovama trajnog socijalnog zbrinjavanja koje će u 2026. godini raspolagati s 5 miliona KM za poboljšanje usluga i obnovu kapaciteta. Dodatni milion KM planiran je i za programe Crvenog krsta, uključujući i obilježavanje Dječije nedjelje u gradovima Federacije BiH.

Ono što je posebno važno jeste da veliki dio ovih sredstava ne dolazi automatski do svih koji imaju pravo, jer je za većinu naknada potrebno podnijeti zahtjev kroz centre za socijalni rad ili nadležne službe.

Zato je važno da se građani informišu, provjere da li ispunjavaju uslove i na vrijeme pokrenu postupak. Ako imate dijete, ako u porodici brinete o osobi s invaliditetom, ako ste civilna žrtva rata ili spadate u neku od kategorija koje obuhvata Budžet Federacije BiH za 2026, provjerite svoja prava već danas. Obratite se najbližem centru za socijalni rad, raspitajte se o dokumentaciji i rokovima, jer ova sredstva postoje upravo da bi bila iskorištena za one kojima su namijenjena.