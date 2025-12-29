/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 29. decembar

Događaji koji su obilježili 29. decembar 2025. godine, ponedjeljak:

Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona okupili su se ispred Kantonalnog suda u Tuzli kako bi mirnim protestom izrazili nezadovoljstvo prvostepenom presudom Vejsilu Haliloviću, osuđenom na tri godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradala Ajla Nuhanović.

Iz Kantonalnog suda u Tuzli pojasnili su da je presuda donesena u skladu sa važećim zakonima Federacije BiH, da se ne radi o krivičnom djelu ubistva te da presuda još nije pravosnažna i da postoji mogućnost žalbe.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu u iznosu od 8,9 milijardi KM, što je za 690 miliona KM više u odnosu na budžet za 2025. godinu.

Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je za sutra sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH, na kojoj će se, između ostalog, razmatrati strategija za prevenciju ovisnosti i informacije o revizijama privatizacije državnog kapitala.

Vijeće ministara BiH imenovalo je članove Koordinacijskog deska za Program EU4Health, s ciljem jačanja saradnje i promocije evropskih zdravstvenih programa u Bosni i Hercegovini.

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatran je rekordan budžet za narednu godinu, s posebnim fokusom na kapitalna i investiciona ulaganja.

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u 2025. godini organizovao je više od 300 kulturnih događaja koje je posjetilo preko 83 hiljade građana, uz najavu novih projekata i rekonstrukcije objekta u 2026. godini.

Jedan od važnijih infrastrukturnih projekata u 2026. godini bit će uklanjanje dotrajale nadstrešnice na ulazu u BKC TK, za što je Vlada TK osigurala 78 hiljada KM.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su 1. i 2. januar 2026. godine neradni dani u Federaciji BiH povodom obilježavanja Nove godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona najavilo je skraćeno radno vrijeme šalter sala 31. decembra, dok će redovan rad biti nastavljen 5. januara 2026. godine.

Košarkaši Slobode Energoinvest savladali su Borac u Banjoj Luci rezultatom 62:60, a naredni susret igraju 4. januara protiv ekipe Orlovika u tuzlanskom Mejdanu.