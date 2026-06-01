Od događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 1. juni, izdvajamo:

U Memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići u Gornjoj Kalesiji obavljen je ukop tri žrtve s područja Zvornika, među kojima je bio i sedamnaestogodišnji Robert Rahić, ubijen 1992. godine.

U Memorijalnom centru Potočari održan je drugi sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a za kolektivnu dženazu 11. jula do sada su spremni posmrtni ostaci osam žrtava.

Penzionere u Federaciji BiH od prvog jula očekuje novo redovno povećanje penzija, koje se neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, nego na penzije već uvećane u januaru.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH razgovarano je o pravilniku koji se odnosi na bolovanja radnika, kao i o pregovorima za novi Opći kolektivni ugovor za Federaciju BiH.

Grad Tuzla ponovo je uspostavio dvije kružne autobuske linije, Ka i Kb, s ciljem poboljšanja javnog gradskog prijevoza i omogućavanja učestalijeg prijevoza kroz gradsku zonu.

Na Panonskim jezerima u Tuzli zvanično je počela 23. ljetna sezona, a iz JKP „Pannonica“ poručuju da su uređene plaže, prateći sadržaji i prostori za posjetioce.

Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu podrške poljoprivrednoj proizvodnji, namijenjen proizvođačima koji ispunjavaju propisane uslove.

Zmajevi su na Grbavici odradili posljednji trening u Bosni i Hercegovini uoči puta na Svjetsko prvenstvo, a nastup počinju 12. juna utakmicom protiv Kanade u Torontu.