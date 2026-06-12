Večeras zajedno uz Zmajeve: Utakmica BiH i Kanade na velikom ekranu u Tuzli

Večerašnja utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade, kojom Zmajevi otvaraju nastup na Svjetskom prvenstvu, moći će se pratiti i na Trgu slobode u Tuzli.

Za sve navijače koji žele zajedno bodriti bh. reprezentaciju, na Trgu slobode postavljen je veliki LED ekran na kojem će biti organizovano javno praćenje susreta koji počinje u 21 sat.

Očekuje se da će centralni gradski trg okupiti veliki broj građana, a posebnu atmosferu dat će upravo prvi nastup Bosne i Hercegovine na Mundijalu. Trg slobode večeras će biti mjesto okupljanja navijača, zajedničkog praćenja utakmice i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine u duelu protiv domaćina grupe, selekcije Kanade.

Ulaz je slobodan za sve posjetioce, a organizatori pozivaju građane da zajedno stvore navijačku atmosferu i podrže Zmajeve na početku njihovog puta na Svjetskom prvenstvu.