/VIDEO/ Početak SP u fudbalu: Koji su još događaji obilježili 11. juni?

Koji su događaji obilježili 11. juni?

Usvojen zakon o platama u institucijama BiH

Vlada TK prihvatila sporazum sa Sindikatom doktora medicine

Predložen pritvor za šest osoba osumnjičenih za promet oružja

Majke Srebrenice obilježile još jedan 11. u mjesecu

Tuzla planira proširenje sistema daljinskog grijanja

Počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Novim rješenjem državnim službenicima, policajcima i profesionalnim vojnim licima bit će omogućeno povećanje plata i kada budžet nije usvojen, uz retroaktivnu isplatu od 1. januara.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Sporazum će se primjenjivati od 1. septembra, a Zavod zdravstvenog osiguranja TK zadužen je da osigura sredstva za njegovu realizaciju.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za šest osoba osumnjičenih za nedozvoljeno držanje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tokom pretresa na više lokacija pronađeni su oružje, municija i eksplozivna sredstva, a istraga je u toku.

Majke Srebrenice i ovog 11. u mjesecu okupile su se na Trgu slobode u Tuzli kako bi odale počast žrtvama genocida i podsjetile na tragediju koja traje već tri decenije.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je zaključke o proširenju sistema daljinskog grijanja i izradi desetogodišnjeg plana toplifikacije. Prioritet će imati naselja u blizini Termoelektrane Tuzla, a prva faza radova planirana je već ove godine.

Porezna uprava Federacije BiH najavila je pojačane inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone. Nadzori će biti usmjereni na trgovinu, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i smještajne kapacitete, uz upozorenje na kazne za neizdavanje fiskalnih računa.

Danas počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine, najveće u historiji ovog sporta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj prvi nastup na Mundijalu igra sutra protiv domaćina Kanade u Torontu.