Dva miliona KM za projekte upravljanja otpadom širom Federacije BiH

U sjedištu Federalnog ministarstva okoliša i turizma danas su potpisani ugovori u skladu sa Odlukom o Programu utroška sredstava s kriterijima raspodjele za kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša. Za ovaj program iz budžeta je izdvojeno dva miliona KM, a ugovori su potpisani s ciljem podrške projektima upravljanja otpadom u više lokalnih zajednica u Federaciji BiH.

Ugovore s federalnom ministricom okoliša i turizma Nasihom Pozder potpisali su načelnici Velike Kladuše i Tešnja, Boris Horvat i Suad Huskić, zatim gradonačelnici Širokog Brijega i Gradačca, Ivo Pavković i Hajrudin Mehanović, te direktorica Regionalne sanitarne deponije ”Eko-Sep” koja pokriva općine Živinice, Banovići i Kladanj Lejla Alagić, kao i direktorica Regionalne deponije ”Mošćanica” u Zenici Mia Pojskić.

– Veoma nam je važno da smo imali spremne i konkretne projekte, a posebno mi je drago što su oni raspoređeni na području cijele Federacije, od Velike Kladuše do Širokog Brijega, od Zenice do Tuzlanskog kantona. Naši planovi za daljnje sufinansiranje iz Budžeta zavise od realizacije ovakvih projekata. Do kraja godine očekujemo donošenje Federalnog plana upravljanja otpadom koji će nam biti putokaz za buduće korake. Također, radimo na novom Zakonu o upravljanju otpadom. Iako ova oblast ne napreduje brzo koliko bismo željeli, sistemski se uređuje, a građani će osjetiti koristi. Ova podrška pokazuje da cijenimo dobre i spremne projekte iz svih krajeva Federacije – kazala je ministrica Pozder.

Projekti koji su dobili podršku su Regionalna sanitarna deponija ”Eko-Sep” sa 250.000 KM za nabavku uređaja za prečišćavanje procjednih voda, zatim Regionalna deponija ”Mošćanica” Zenica sa 400.000 KM također za nabavku uređaja za prečišćavanje procjednih voda. Općina Velika Kladuša dobila je sredstva u iznosu od 270.000 KM za sanaciju općinske deponije komunalnog otpada ”Radića most”, Grad Široki Brijeg 200.000 KM za izgradnju stanice za pretovar i sortiranje komunalnog otpada, a Grad Gradačac 380.000 KM za sanaciju i zatvaranje deponije ”Višnjik” te izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada. Općina Tešanj dobila je 250.000 KM za sufinansiranje izgradnje prečistača procjednih voda na gradskoj deponiji ”Bukva”, dok je Općina Neum dobila 250.000 KM za nabavku mašine za rad na odlagalištu otpada ”Klepovica”, za što je ranije potpisan ugovor.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma nastavlja s posvećenošću unapređenju upravljanja otpadom i zaštite okoliša, uz podršku lokalnim zajednicama i njihovim inicijativama, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.