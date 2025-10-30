Počela imunizacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine

U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je imunizacija protiv gripe za sezonu 2025/2026. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH osigurao je 7.000 doza cjepiva, prvenstveno za zdravstvene radnike, dok su kantonalni zavodi i zavodi zdravstvenog osiguranja obezbijedili dodatne količine. Ukupno je u distribuciji oko 30.000 doza cjepiva.

U Federaciji su već registrovani laboratorijski potvrđeni slučajevi gripe, a stručnjaci upozoravaju da bolest može imati ozbiljne komplikacije, naročito kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

„Gripa nije bezopasna bolest, izaziva komplikacije, osobito kod starijih i imunokompromitiranih osoba. U prošloj sezoni registrirano je 16 umrlih od gripe. Teži oblici bolesti i smrtni ishodi mogu se spriječiti imunizacijom“, izjavio je direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH doc. dr. Siniša Skočibušić, pozivajući građane da iskoriste mogućnost besplatnog cijepljenja u domovima zdravlja i zavodima u Sarajevu i Mostaru.

Prema riječima prof. dr. Sanjina Muse, gripe se svake godine pojavljuju u zimskim mjesecima, a prenosi se kašljanjem, kihanjem i boravkom u zatvorenim prostorima. „Imunizacija je najučinkovitiji i najvažniji oblik prevencije gripe“, istakao je Musa, napominjući da je preporučena za starije od 65 godina, hronične bolesnike i zdravstvene radnike.

Cijepljenje za osjetljive skupine u Zavodu za javno zdravstvo FBiH počinje 3. novembra. U Mostaru će se provoditi radnim danima od 8 do 11:30 sati (Vukovarska 46), a u Sarajevu od 9 do 13 sati (Maršala Tita 9).

Zavod podsjeća građane da je, uz imunizaciju, važno poštovati preporuke o ličnoj i respiratornoj higijeni, te održavati čiste prostore u kojima borave.