Utvrđeni nacrti Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici utvrdila je nacrt Budžeta TK za 2026. godinu, kao i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Time je, kako je navedeno, Vlada ispoštovala raniji nalaz revizije i budžetski kalendar, kako bi proces donošenja konačne verzije budžeta bio završen na vrijeme.

Prema utvrđenom nacrtu, ukupni prihodi, primici, finansiranje i dio akumuliranog suficita, te ukupni rashodi i izdaci, iznose 765.343.775 KM, s obzirom da se radi o uravnoteženom budžetu. Budžet je rađen na osnovu procjena prihoda Federalnog ministarstva finansija, a iako je manji od ovogodišnjeg, sadrži osnovne i zakonom definisane elemente.

Nacrt predviđa i nastavak investicija u oblasti od posebnog značaja za Tuzlanski kanton, među kojima su Univerzitetski klinički centar Tuzla, Međunarodni aerodrom Tuzla, te sanacija, rekonstrukcija i izgradnja cestovne mreže.

Definisana su sredstva i za ispunjavanje obaveza u oblastima socijalne politike, boračko–invalidske zaštite i prava iz radnih odnosa.

U narednom periodu biće organizovana javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta, što bi, prema očekivanjima, moglo dovesti do povećanja planiranih sredstava i preciznijeg definisanja iznosa za pojedine projekte u Tuzlanskom kantonu.