Utvrđeni nacrti Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Ali Huremović

Vlada Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici utvrdila je nacrt Budžeta TK za 2026. godinu, kao i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Time je, kako je navedeno, Vlada ispoštovala raniji nalaz revizije i budžetski kalendar, kako bi proces donošenja konačne verzije budžeta bio završen na vrijeme.

Prema utvrđenom nacrtu, ukupni prihodi, primici, finansiranje i dio akumuliranog suficita, te ukupni rashodi i izdaci, iznose 765.343.775 KM, s obzirom da se radi o uravnoteženom budžetu. Budžet je rađen na osnovu procjena prihoda Federalnog ministarstva finansija, a iako je manji od ovogodišnjeg, sadrži osnovne i zakonom definisane elemente.

Nacrt predviđa i nastavak investicija u oblasti od posebnog značaja za Tuzlanski kanton, među kojima su Univerzitetski klinički centar Tuzla, Međunarodni aerodrom Tuzla, te sanacija, rekonstrukcija i izgradnja cestovne mreže.

Definisana su sredstva i za ispunjavanje obaveza u oblastima socijalne politike, boračko–invalidske zaštite i prava iz radnih odnosa.

U narednom periodu biće organizovana javna rasprava o nacrtima Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta, što bi, prema očekivanjima, moglo dovesti do povećanja planiranih sredstava i preciznijeg definisanja iznosa za pojedine projekte u Tuzlanskom kantonu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sutra dan žalosti u TK

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Istaknuto

Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj...

Istaknuto

EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih...

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 3. novembar

Istaknuto

U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

BiH

Bećirović: „Podrška SAD-a ključna za mir i stabilnost u BiH“

Vijesti

UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

Tuzla i TK

Radnici JP „RAD“ Lukavac obustavili rad

Tuzla i TK

Aerodrom Tuzla započeo instalaciju rasvjete centralne linije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]