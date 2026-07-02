Komisija za odbranu i sigurnost BiH posjetila kasarnu i aerodrom Dubrave

Terenska posjeta OSBiH u kasarni i na aerodromu „Dubrave“ u Živinicama bila je prilika da se razgovara o stanju u 5. pješadijskoj brigadi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uslovima rada, logističkom snabdijevanju i kadrovskim izazovima.

U posjeti su boravili predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović, član Komisije Slavko Matić i parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović.

Na sastanku sa načelnikom Zajedničkog štaba OSBiH general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, zamjenikom komandanta Operativne komande OSBiH brigadnim generalom Nebojšom Bošnjakom, komandantom 5. pješadijske brigade brigadnim generalom Fahirom Žilićem i oficirima brigade razgovarano je o stanju personala, borbenoj gotovosti, logistici, kao i međuljudskim i međunacionalnim odnosima unutar brigade.

Imamović je poručio da članovi Zajedničke komisije i parlamentarni vojni povjerenik žele dobiti realnu sliku stanja na terenu kako bi mogli prepoznati prioritete i pomoći u stvaranju boljih uslova za život i rad pripadnika Oružanih snaga BiH.

Podsjetio je i da je Zajednička komisija podržala izmjene Zakona o službi u OSBiH, kojima je profesionalna vojna služba vojnicima produžena na 30 godina službe, odnosno najduže do 49. godine života. Kako je naveo, ova izmjena trebala bi doprinijeti zadržavanju kadra i ublažavanju kadrovskih izazova.

Tokom razgovora ukazano je i na probleme uzrokovane kašnjenjem usvajanja budžeta, kao i na potrebu da snabdijevanje jedinica bude redovno, kvalitetno i pravovremeno.

Član Zajedničke komisije Slavko Matić osvrnuo se na izazove s kojima se suočavaju pripadnici OSBiH, posebno na niske plaće i manjak kadra. Istakao je da, uprkos problemima, pripadnici Oružanih snaga BiH izvršavaju svoje obaveze i rade dobar posao.

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović govorio je o pitanjima koja su proizašla iz ranijih posjeta ovoj jedinici, naglašavajući značaj direktnih razgovora sa oficirima, podoficirima i vojnicima u rješavanju problema na terenu.

Tokom terenske posjete OSBiH obiđeni su kasarna, Oklopni bataljon, ABHO četa, Izviđačka četa i Logistički bataljon 5. pješadijske brigade OSBiH.

Članovi Zajedničke komisije posjetili su i jedinicu Granične policije BiH stacioniranu na Aerodromu Tuzla, gdje su razgovarali sa zamjenikom direktora Granične policije BiH Ensadom Kormanom i pomoćnikom komandira jedinice Granične policije Aerodrom Tuzla Miroslavom Perićem.

Na sastanku je ukazano na izazove s kojima se suočavaju pripadnici Granične policije na ovom međunarodnom graničnom prijelazu, posebno kada je riječ o nedostatku kadra, uslovima rada i visini plaća.

Imamović je ocijenio da je Granična policija BiH, uprkos brojnim izazovima, proteklih godina postigla dobre rezultate i afirmisala se kao jedna od najorganizovanijih institucija u strukturi Ministarstva sigurnosti BiH.

Terenska posjeta organizovana je uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a prisustvovali su joj i predstavnici NATO Štaba u Sarajevu.