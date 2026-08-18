Otvorena 12. Regionalna likovna kolonija „Slovenci u Tuzli 2026“

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona otvorena je 12. Regionalna likovna kolonija „Slovenci u Tuzli 2026“, koja je i ove godine okupila umjetnike iz nekoliko zemalja regiona. Kolonija se održava u okviru projekta „Dani slovenačke kulture u Tuzli“, u organizaciji Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.

Ovogodišnje izdanje kolonije traje od 17. do 23. augusta, a tokom sedam dana u prostorijama BKC-a Tuzla stvarat će ukupno 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Mentorica kolonije je tuzlanska umjetnica Borka Jokić.

Koloniju je otvorila izložba akademskog slikara Zvonka Ostojića iz Kaknja, umjetnika iza kojeg su gotovo četiri decenije pedagoškog i umjetničkog rada. Tokom karijere Ostojić je stvarao slike, crteže i skulpture, a autor je i dva zvanična grba Kaknja. Muzički dio programa otvorenja upotpunila je mlada flautistica Lana Muharemović.

Na koloniji iz Slovenije učestvuju Dare Trobec, Ljiljana Čuček i Tanja Plevnik, dok Bosnu i Hercegovinu predstavljaju Zvonko Ostojić, Dragan Gačnik, Melada Huseinagić i Borka Jokić. Iz Srbije su stigle Radmila Jeremić Ćurčin, Danijela Klepić i Svetlana Nešić-Bajgo, a iz Hrvatske učestvuje Željka Podobnik.

Regionalna likovna kolonija već dvanaestu godinu predstavlja mjesto susreta umjetnika različitih generacija i sredina, pružajući im priliku za zajedničko stvaranje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih kulturnih veza. Ovogodišnje okupljanje još jednom potvrđuje značaj kulturne saradnje i povezivanja umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Radovi nastali tokom kolonije bit će predstavljeni publici u subotu, 22. augusta, u 19 sati, na završnoj izložbi u galerijskom prostoru BKC-a Tuzla. U muzičkom dijelu završne večeri najavljen je nastup Ženskog pjevačkog zbora „Slovenčice“ i flautistice Lane Muharemović.

Manifestaciju finansijski podržavaju Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence u susjednim zemljama i svijetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla i JU Bosanski kulturni centar Tuzla.

Dvanaesta Regionalna likovna kolonija „Slovenci u Tuzli 2026“ tako i ove godine Tuzlu pretvara u mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, kultura i iskustava, nastavljajući tradiciju koja kroz likovnu umjetnost povezuje stvaraoce i publiku širom regiona.