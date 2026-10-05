Apel za pomoć Anastaziji Kočić: Pozivom na 17193 donirate 2 KM

Arnela Šiljković - Bojić

Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“ uputilo je apel za pomoć Anastaziji Kočić, kojoj su potrebna sredstva za nastavak liječenja, pregleda i rehabilitacije.

Anastazija je nedavno obavila niz pregleda i kontrola u Hrvatskoj, među kojima su bili magnetna rezonanca, ortopedski i stomatološki pregled, kao i druge potrebne kontrole i zahvati. Tokom krvnih pretraga utvrđen je i problem sa željezom, zbog čega je primila transfuziju krvi, a sada je potrebno da nastavi kontrole kod hematologa.

Pred Anastazijom je još niz pregleda u Zagrebu, uključujući pregled kod neurohirurga, urodinamsku pretragu i druge kontrole prema preporukama ljekara.

Anastazija je osoba sa 100 posto invaliditetom, nepokretna je i u potpunosti zavisi od pomoći drugih osoba. Zbog toga su joj potrebna dodatna sredstva kako bi mogla nastaviti sa liječenjem i rehabilitacijom.

Svi koji su u mogućnosti mogu pomoći pozivom na humanitarni broj 17193, čime se doniraju 2 KM za Anastaziju Kočić.

Pomoć je moguće uplatiti i na račun Humanitarnog udruženja „Mali Anđeo“:

KM račun: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Svrha uplate: Za Anastaziju Kočić

Devizni račun:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“
Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Iz Udruženja pozivaju građane koji su u mogućnosti da podrže Anastaziju i pomognu joj da nastavi sa potrebnim liječenjem, pregledima i rehabilitacijom.

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