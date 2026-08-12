Pomozimo Maši Draganić iz Tuzle: Za nastavak liječenja potrebno 96.000 eura

Maša Draganić, porijeklom iz Tuzle, godinama vodi izuzetno tešku borbu s karcinomom. Nakon brojnih terapija i liječenja u više zemalja, bolest je ponovo napredovala, a za nastavak liječenja potrebno je prikupiti 96.000 eura.

Mašina borba počela je kada je imala svega 28 godina, nakon što joj je dijagnosticiran karcinom dojke. U narednim godinama suočila se s dodatnim zdravstvenim komplikacijama, uključujući i karcinom grlića materice, dok su se metastaze širile na druge organe. U jednom periodu evidentirane su i brojne metastaze na mozgu.

Tokom dugogodišnjeg liječenja prošla je kroz zdravstvene sisteme Bosne i Hercegovine, Srbije i Austrije. Terapije danas uglavnom prima u Beču, gdje joj je omogućeno liječenje koje joj pruža novu nadu u nastavak borbe.

Nažalost, posljednji nalazi pokazali su da je bolest zahvatila i moždane ovojnice, zbog čega se Maša sada nalazi u posebno teškoj i kritičnoj fazi liječenja.

Troškovi terapija, lijekova, kontrolnih pregleda, putovanja i boravka u Beču postali su preveliki da bi ih Maša i njena porodica mogli samostalno finansirati. Zbog toga je pokrenuta humanitarna akcija s ciljem prikupljanja 96.000 eura, koliko je potrebno za nastavak njenog liječenja i prateće troškove.

Svaka donacija može biti dio Mašine borbe

Maša poručuje da joj svaka pomoć, bez obzira na iznos, predstavlja novu priliku da nastavi liječenje. Onima koji trenutno nisu u mogućnosti finansijski pomoći, mnogo može značiti i samo dijeljenje apela kako bi njena priča stigla do što većeg broja ljudi.

Uprkos svemu kroz šta prolazi, nastoji zadržati optimizam i vjeru da su bolji dani mogući.

Pomozimo Maši da u ovoj borbi ne bude sama.

Donacije za njeno liječenje moguće je izvršiti putem zvanične GoFundMe kampanje „Support Masa’s Battle Against Cancer“ na OVOM LINKU.

Ko nije u mogućnosti donirati, može pomoći dijeljenjem ovog apela. Nekada upravo jedno dijeljenje dovede priču do osobe koja može pomoći.