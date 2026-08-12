Sarajevo Film Festival u Tuzli počinje u petak, 14. augusta, kada će zajedno sa 32. izdanjem Sarajevo Film Festivala početi i ovogodišnji program Bingo ljetnog kina na Trgu slobode. Zahvaljujući podršci Bingo Group, tuzlanska publika će i ove godine tokom osam festivalskih dana imati priliku gledati neka od najzanimljivijih ostvarenja iz programa SFF-a, dok će dio programa za djecu i mlade biti održan u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Do početka je ostalo još samo dva dana, a program u Tuzli trajat će do 21. augusta. Večernje projekcije u Bingo ljetnom kinu na Trgu slobode počinju u 20:30 sati, dok će projekcije Dječijeg programa i TeenArene u BKC-u počinjati u 16 sati. Program donosi drame, porodične i filmove o odrastanju, kratke filmove, ali i naslove poznatih evropskih i svjetskih autora.

Čitajte i ovo Bingo Ljetno kino vraća se na Trg slobode: Osam dana filmova pod otvorenim nebom

Sarajevo Film Festival u Tuzli otvara film „Očevina“

Program počinje u petak, 14. augusta, projekcijom filma „Očevina“ / „Fatherland“ reditelja Paweła Pawlikowskog. Film će biti prikazan u Bingo ljetnom kinu Tuzla na Trgu slobode od 20:30 sati. Radnja je smještena u 1949. godinu, kada se Thomas Mann i njegova kćerka Erika nakon dugog egzila vraćaju u Njemačku. Putovanje kroz poratnu zemlju prerasta u priču o porodici, identitetu, pripadanju i suočavanju s prošlošću.

U subotu, 15. augusta, program počinje u 16 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona filmom „Ovih je dana svima žao“ / „Everyone's Sorry Nowadays“, rediteljice Frederike Migom. Priča prati djevojčicu koja jednog vrelog ljetnog dana upoznaje svoju omiljenu glumicu Billie King, a taj susret vodi je prema samospoznaji i prihvatanju sebe.

Iste večeri u 20:30 sati na Trgu slobode bit će prikazan film „Usta puna pepela“ / „Ashes“ reditelja Diega Lune. U centru priče su dvoje mladih iz Meksika koji odlaze u Madrid kako bi započeli novi život sa svojom majkom, ali ih tamo dočekuju izazovi odrastanja, porodičnih odnosa i traženja vlastitog mjesta u svijetu.

Čitajte i ovo Otvorene prijave za Bingo Festival Fits: Odaberite outfit s omiljenim influencerom i zablistajte na Crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala

Filmovi za djecu i mlade, ali i večernje projekcije na Trgu slobode

Nedjelja, 16. august, donosi film „Gajin svijet 3“ / „Gaja's World – Follow Me“ reditelja Petera Bratuše, koji će u okviru TeenArena programa biti prikazan u BKC-u od 16 sati. Šesnaestogodišnja Gaja suočava se s razvodom roditelja, odlaskom majke, preseljenjem najboljeg prijatelja i prvim ljubavnim razočarenjima.

Od 20:30 sati u Bingo ljetnom kinu publiku očekuje drama „Voljena“ / „The Beloved“ reditelja Rodriga Sorogoyena. Priča prati proslavljenog filmskog reditelja Estebana Martineza i njegovu kćerku Emiliju, čiji zajednički rad na filmu ponovo otvara i bliskost i stare porodične rane.

U ponedjeljak, 17. augusta, Dječiji program u BKC-u od 16 sati donosi film „Kralj skitnica“ / „King of the Wanderers“ reditelja Jannea Schmidta. Riječ je o porodičnoj priči o djevojčici koja kroz odnos sa ocem otkriva složenost odrastanja, prihvatanja i porodičnih veza.

Večernji termin rezervisan je za film „Nema dobrih muškaraca“ / „No Good Men“ rediteljice Shahrbanoo Sadat. Film prati Naru, jedinu kamermanku na kabulskoj televiziji, u turbulentnom periodu pred povratak Talibana na vlast, dok kroz njen odnos s novinarom Kudretom otvara pitanja ljubavi, povjerenja i slobode.

Čitajte i ovo Woody Harrelson stiže na Sarajevo Film Festival

Od „Mišice“ do filma „Palestina ‘36“

Program Sarajevo Film Festivala u Tuzli nastavlja se u utorak, 18. augusta, kada će od 16 sati u BKC-u u okviru TeenArene biti prikazana drama „Mišica“ / „Mouse“, koju potpisuju Kelly O'Sullivan i Alex Thompson. Radnja je smještena u 2002. godinu, a prati najbolje prijateljice Minnie i Callie i promjene kroz koje prolazi njihov odnos pred završni razred srednje škole.

Na Trgu slobode iste večeri od 20:30 sati slijedi film „Dečko iz Konga“ / „Congo Boy“ reditelja Rafikija Fariale. Sedamnaestogodišnji Robert sanja o muzičkoj karijeri, ali rat mijenja njegov život i prisiljava ga da preuzme brigu o četvoro mlađe braće i sestara, istovremeno pokušavajući završiti školu i ne odustati od svojih snova.

U srijedu, 19. augusta, najmlađu publiku u BKC-u od 16 sati očekuje porodični film „Splish Splash zauvijek!“ / „Splish Splash Forever!“ rediteljice Natasche Beller. Film prati djevojčicu Polu koja pokušava spasiti omiljeni bazen i ponovo okupiti prijatelje, uz priču o zajedništvu, prijateljstvu i zajedničkom djelovanju.

Večernja projekcija od 20:30 sati donosi historijsku dramu „Palestina ‘36“ / „Palestine ‘36“ rediteljice Annemarie Jacir. Film publiku vodi u Palestinu 1936. godine, u vrijeme velikih društvenih i političkih previranja, kroz priče pojedinaca koji se bore za dostojanstvo, identitet i opstanak.

Pet kratkih filmova u jednom terminu

Posebno bogat Dječiji program planiran je za četvrtak, 20. augusta, od 16 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, kada će publika pogledati pet kratkih filmova.

„Imaginarni brojevi“ / „Imaginary Numbers“ rediteljice Jelice Jerinić prati Mirnu i njenog oca na putovanju u Niš, gdje djevojčica učestvuje na državnom takmičenju iz matematike koje bi joj moglo otvoriti vrata bolje budućnosti.

Slijedi „Abrakadabra“ / „Abracadabra“ reditelja Amaya Mehrishija, priča o dvanaestogodišnjem Agastyi koji se tokom vožnje školskim autobusom suočava s pitanjima prijateljstva, identiteta i promjena koje donosi odrastanje.

Film „Chica“, koji potpisuju João Victor Silva i Matheus Malburg, prati dvanaestogodišnju Dadu koja zajedno s mlađim bratom kreće na neobičan zadatak, a putovanje je navodi da drugačije sagleda porodicu i odgovornost.

U programu je i „Ozbiljna misao“ / „A Serious Thought“ Jonasa Taula, intimna i filozofska priča o mislima koje se javljaju kada san ne dolazi, te pitanjima smisla života i mjesta čovjeka u svemiru.

Peti film je „Raspad“ / „Dissolution“ rediteljice Violaine Bellet, atmosferična drama o djetetu ostavljenom kod dalekih rođaka u svijetu obilježenom neizvjesnošću i vijestima o iscrpljivanju prirodnih resursa.

Večernji program na Trgu slobode istog dana donosi film „Minotaur“ reditelja Andreya Zvyagintseva. Projekcija počinje u 20:30 sati, a riječ je o psihološkoj drami koja kroz priču o moći, porodici i moralnim dilemama istražuje odgovornost i posljedice odluka.

Farhadijevim filmom završava program u Tuzli

Posljednjeg festivalskog dana, u petak, 21. augusta, od 16 sati u BKC-u bit će prikazan film „Skejtanje nije za cure“ / „Skateboarding Is Not for Girls“ makedonske rediteljice Dine Dume. Film prati jedanaestogodišnju Adelu i njenu stariju sestru Zaru, koje odrastaju između školskih snova, skejtanja i teških porodičnih okolnosti.

Ovogodišnji program Bingo ljetnog kina Tuzla završava filmom „Paralelne priče“ / „Parallel Tales“ dvostrukog oskarovca Asghara Farhadija. Projekcija počinje u 20:30 sati. U potrazi za inspiracijom za novi roman, književnica Sylvie počinje posmatrati ljude koji žive u zgradi preko puta, a film kroz njihove živote istražuje granice privatnosti i skrivene priče svakodnevice. Film dolazi iz takmičarskog programa festivala u Cannesu, dok će Farhadi na ovogodišnjem SFF-u primiti Počasno Srce Sarajeva.

Gdje kupiti ulaznice?

Ulaznice za projekcije u Bingo ljetnom kinu Tuzla koštaju 10 KM, dok je cijena ulaznice za projekcije u Bosanskom kulturnom centru 4 KM.

Online prodaja dostupna je putem zvanične platforme za ulaznice Sarajevo Film Festivala, tickets.sff.ba, kao i putem mobilne aplikacije SFF.

Fizička prodaja ulaznica u Tuzli počinje u petak, 14. augusta, u 16 sati u Turističko-informativnom centru Tuzla na adresi Soni trg 6, koji će tokom Festivala raditi od 16 do 20:30 sati. Za jednu projekciju moguće je kupiti najviše četiri ulaznice.

U slučaju kiše, večernje projekcije iz Bingo ljetnog kina na Trgu slobode bit će premještene u Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.