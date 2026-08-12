Iman Avdić 39. na Evropskom prvenstvu u disciplini 200 metara slobodno

Nedžida Sprečaković
Iman Avdić 39. na Evropskom prvenstvu u disciplini 200 metara slobodno
Foto: reprezentacija.ba/ Iman Avdić

Bosanskohercegovačka plivačica Iman Avdić nastupila je trećeg dana Evropskog prvenstva u plivanju u disciplini 200 metara slobodno.

Avdić je utrku završila s vremenom 2:03.52, što joj je donijelo 39. mjesto u konkurenciji 45 plivačica.

Bh. reprezentativka ovoga puta nije uspjela približiti se svom najboljem rezultatu u ovoj disciplini. Ostvareno vrijeme bilo je za 2,10 sekundi sporije od njenog ličnog rekorda, dok je za prolazak u narednu rundu takmičenja bilo potrebno bolje vrijeme.

Za Avdić je ovo bio drugi nastup na prvenstvu. Prvog dana takmičenja nastupila je u kvalifikacijama discipline 200 metara leđno, gdje je zauzela 28. mjesto.

Mlada bh. plivačica tako nastavlja skupljati iskustvo na velikoj međunarodnoj sceni, predstavljajući Bosnu i Hercegovinu u konkurenciji najboljih evropskih plivačica.

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