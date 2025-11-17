Otvoreno prvenstvo BiH: Kenan Dračić isplivao novi državni rekord

Kenan Dračić
Na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjoj Luci od 14. do 16. novembra održano je Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine 2025., jedno od najvećih domaćih plivačkih takmičenja. Učestvovalo je 388 plivača iz 26 klubova iz cijele BiH, koji su se tokom tri dana nadmetali u svim disciplinama i kategorijama.

Takmičarski program obilježio je izuzetan rezultat Tuzlaka Kenana Dračića, člana sarajevskog plivačkog kluba Sport Time, koji je isplivao novi apsolutni rekord Bosne i Hercegovine na 200 metara leđno. U finalnoj utrci Dračić je ostvario vrijeme 1:59.99, odnosno popravio vlastiti državni rekord sa vremenom 2:00.56, koji je postavio u Sarajevu 18. novembra 2023. godine.

Otvoreno prvenstvo BiH 2025. još jednom je okupilo najbolje domaće plivače i pružilo niz kvalitetnih rezultata, dok organizatori najavljuju nastavak ulaganja u razvoj mladih sportista i jačanje plivačke zajednice u Bosni i Hercegovini.

Pored Dračića, izuzetne rezultate ostvarile su i štafete kluba Sport Time Sarajevo, pa je tako upravo ovaj klub obilježio takmičenje nakon što su njegovi plivači i plivačice oborili gotovo sve rekorde koji su pali tokom prvenstva.

Plivači i plivačice kluba Sport Time osvojili ukupno 180 medalja
Oboreni rekordi na Otvorenom prvenstvu BiH 2025.

Prema zvaničnim rezultatima Plivačkog saveza BiH, tokom takmičenja oboreno je više državnih rekorda:

Muškarci – 200m leđno
Kenan Dračić (Sport Time Sarajevo) – 1:59.99 – Rekord BiH

Žene – 4×100m slobodno (štafeta)
Sport Time Sarajevo – 3:57.36 – Rekord BiH

Žene – 4×200m slobodno (štafeta)
Sport Time Sarajevo – 8:42.39 – Rekord BiH
Ista ekipa – 8:42.39 – Rekord BiH mlađe kategorije U-16

Žene – 4×50m mješovito (štafeta)
Sport Time Sarajevo – 2:04.12 – Rekord BiH mlađe kategorije U-16

Žene – 4×100m mješovito (štafeta)
Sport Time Sarajevo – 4:20.16 – Rekord BiH

Plivači i plivačice Sport Time-a također su i u štafetama postavili dva nova apsolutna rekorda BiH (muškarci na 4×50 mještovito i 4x50m mix štafeta mještovito).

Sa ukupno osvojenih 180 medelja, rezultati jasno pokazuju da je ekipa Sport Time-a dominirala prvenstvom, kako u individualnim disciplinama, tako i u štafetnim nastupima, potvrđujući status jednog od najjačih plivačkih kolektiva u Bosni i Hercegovini.

