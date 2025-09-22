Drugi dan Svjetskog prvenstva: Ismail Zulfić i Ismail Barlov u finalu

Ali Huremović
Drugi dan Svjetskog prvenstva: Ismail Zulfić i Ismail Barlov u finalu

Drugi dan Svjetskog seniorskog prvenstva u paraplivanju u Singapuru počeo je uspješno za reprezentativce Bosne i Hercegovine.

Ismail Zulfić i Ismail Barlov nastupili su u jutarnjim kvalifikacijama i izborili plasman u finale. Zulfić je u disciplini 50 metara leđno isplivao vrijeme 38:13, čime se kvalifikovao u svoje prvo finale na Svjetskom prvenstvu.

Barlov, koji je prvog dana takmičenja osvojio srebrnu medalju u disciplini 50 metara prsno, jutros je nastupio u disciplini 150 metara mješovito. Njegovo vrijeme iznosilo je 3:23:99, a plasirao se u finale kao sedmi u kvalifikacijama.

Finalne trke na rasporedu su danas: Zulfić će nastupiti u 11:41 sati, dok je Barlov na startu u 11:50 sati. Takmičenja je moguće pratiti uživo na oficijelnom YouTube kanalu Paraolimpijskih igara.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nasilje ne bira spol: zločin u mjestu kod Gračanice

Tuzla i TK

U Tuzli obilježen Međunarodni dan demokratije: „Druženje bez barijera“ za jednakost građana s invaliditetom

BiH

U Jablaničkom jezeru pronađeno beživotno tijelo

Istaknuto

Zbog radova moguće duže kolone na frekventnim cestama širom BiH

Istaknuto

Vremenska prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]