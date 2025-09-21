Nakon velikog uspjeha oglasio se Ismail Barlov

RTV SLON

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine, osvojio je danas srebrnu medalju na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Singapuru.

Član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva briljirao je u disciplini 50 metara prsno i s vremenom 58:55 postao viceprvak svijeta, a ujedno postavio i novi lični, odnosno državni rekord.

Finalu je prethodila odlična jutarnja kvalifikaciona utrka, u kojoj je Barlov bio prvi u svojoj grupi s rezultatom 59:26.

„Danas sam završio svoju glavnu trku na Svjetskom prvenstvu u Singapuru. Osvojio sam srebrnu medalju i veoma sam zadovoljan rezultatom. Posebno mi je drago što sam kompletirao kolekciju medalja s velikih takmičenja – evropskog, svjetskog i Paraolimpijskih igara. Sretan sam što sam još jednom obradovao ljude u Bosni i Hercegovini“, izjavio je Barlov, koji je u Singapur stigao kao aktuelni vicešampion s Paraolimpijskih igara u Parizu.

Bosnu i Hercegovinu u Singapuru predstavlja i Ismail Zulfić, uz podršku trenera Amela Kape.

pročitajte i ovo

BiH

Djeluj sada za miran svijet: UN u BiH obilježava Međunarodni dan mira

Vijesti

Hurtić na otvorenju džamije u Bijeljini: Ovo je povratak dostojanstva, identiteta i nade

BiH

Komšić putuje u New York: Učestvuje na glavnoj debati Generalne skupštine UN-a

Istaknuto

Ismail Barlov postao viceprvak svijeta

BiH

Analitičar upozorava: Ne bude li više radnika, penzije onih koji danas rade neće se moći isplaćivati

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]