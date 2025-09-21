Sjajan start: Ismail Barlov izborio finale Svjetskog prvenstva u Singapuru

Paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine Ismail Barlov sjajno je otvorio nastup na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Singapuru. Član Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva jutros je plivao kvalifikacije u disciplini 50 metara prsno, grupa dva.

Utrku je završio s vremenom 59:26, što mu je donijelo prvo mjesto u grupi i plasman u veliko finale. Finalna trka zakazana je za 11.57 sati po našem vremenu, odnosno 17.57 po lokalnom vremenu u Singapuru.

Barlov na prvenstvo dolazi kao aktuelni vicešampion s Paraolimpijskih igara u Parizu, a uz njega u Singapuru boje Bosne i Hercegovine brani i Ismail Zulfić, u pratnji trenera Amela Kape.