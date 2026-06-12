Zmajeve na Mundijalu čeka više od 8.500 kilometara putovanja

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine neće se na Svjetskom prvenstvu 2026. godine boriti samo s protivnicima na terenu, već i s velikim putnim izazovima.

BiH reprezentacija na Mundijalu

Prema rasporedu utakmica u Grupi B, Zmajevi će grupnu fazu otvoriti 12. juna duelom protiv Kanade u Torontu. Nakon toga slijedi put u Inglewood kod Los Angelesa, gdje će 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, a potom i novo putovanje prema Seattleu za susret s Katarom 24. juna.

Samo između gradova domaćina reprezentacija BiH preći će više od 8.500 kilometara. Put od Toronta do Los Angelesa iznosi oko 3.500 kilometara, dok je od Los Angelesa do Seattlea potrebno preći dodatnih približno 1.800 kilometara. Ako se uračuna i povratak prema istočnoj obali, ukupna kilometraža postaje još impresivnija.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo koje će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko, a upravo zbog velikih udaljenosti između gradova domaćina mnoge reprezentacije suočit će se s napornim putovanjima tokom turnira.

Za Zmajeve će tako svaki bod biti još vrjedniji, jer će uz kvalitetne protivnike morati savladati i izazove koje donosi putovanje kroz gotovo cijeli sjevernoamerički kontinent.