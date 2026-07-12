Euforija zbog Mundijala ne jenjava: Gradski park u Tuzli ispunjen kolekcionarima i navijačima

Euforija koju je izazvao nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu i dalje traje, a Gradski park u Tuzli danas je bio mjesto okupljanja brojnih ljubitelja nogometa.

Veliki broj djece, mladih i odraslih okupio se kako bi razmjenjivali sličice Svjetskog prvenstva, upotpunjavali albume i družili se uz razgovore o dosadašnjim utakmicama.

Uz razmjenu sličica, nije nedostajalo ni navijačke atmosfere, a građani su s optimizmom govorili o narednim nastupima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Okupljanje je još jednom pokazalo da interesovanje za Mundijal i Zmajeve ne jenjava te da nogometna groznica i dalje vlada među Tuzlacima.