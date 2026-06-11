Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci počela pripreme za Svjetsko prvenstvo u Kini

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci okupila se u Međugorju, gdje je započela pripreme za Svjetsko prvenstvo koje će ove godine biti održano u kineskom gradu Hangzhou.

Bh. paraodbojkaši u pripreme ulaze nakon osvajanja zlatne medalje u Ligi nacija u Poljskoj, a stručni štab očekuje da će kroz intenzivan trenažni proces reprezentacija dostići optimalnu formu za najveći izazov sezone.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će Bosna i Hercegovina i Iran, finalisti prethodnog Svjetskog prvenstva i dugogodišnji sportski rivali, takmičenje u Kini otvoriti u istoj grupi.

Mahmutović: Pripreme protiču prema planu

Selektor reprezentacije BiH Ifet Mahmutović istakao je da pripreme za sada protiču bez većih problema.

„Pripreme teku dobro, svi igrači su na raspolaganju. Manju povredu zadobio je Edin Đino, dok se kapiten Delalić vraća intenzivnijem procesu treninga. Vjerujemo da će cijeli pripremni ciklus proteći onako kako smo planirali“, kazao je Mahmutović.

Na pripremama se nalaze svi reprezentativci koji su nastupili na pobjedničkom turniru Lige nacija u Poljskoj: Ismet Godinjak, Adnan Manko, Stevan Crnobrnja, Armin Šehić, Asim Medić, Mirzet Duran, Nizam Čančar, Dževad Hamzić, Edin Đino, Safet Alibašić, Sabahudin Delalić, Ermin Jusufović, Alen Prašović i Elvis Šerifović.

Uz selektora i igrače na pripremama su i pomoćnici Nedžad Salkić i Ejub Mehmedović, te ekonom Tarik Smailbegović.

Dvije faze priprema pred put u Kinu

Pripreme u Međugorju bit će realizovane u dvije etape. Prvi dio traje od 6. do 14. juna, dok je drugi ciklus planiran od 20. do 28. juna.

Početkom jula reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovat će u Kinu, gdje će pokušati ostvariti još jedan zapažen rezultat na svjetskoj sceni i nastaviti kontinuitet uspjeha koji godinama ostvaruje u sjedećoj odbojci.