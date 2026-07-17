BiH viceprvak svijeta u sjedećoj odbojci

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhouu, nakon što je u finalu poražena od Irana rezultatom 3:1 u setovima.

Iran je bolje otvorio meč i prva dva seta dobio rezultatima 25:21 i 25:20. Bh. odbojkaši odgovorili su u trećem setu, koji su riješili u svoju korist sa 25:20 i smanjili zaostatak na 2:1.

U četvrtom setu favorizovana iranska selekcija, predvođena Mortezom Mehrzadom, ponovo je preuzela kontrolu i slavila sa 25:16, čime je stigla do devete titule svjetskog prvaka.

Reprezentaciji BiH ovo je četvrto srebro sa svjetskih prvenstava i osma medalja na devet nastupa. Bh. selekcija u ovom takmičenju ima još tri zlatne i jednu bronzanu medalju.

Srebrom iz Hangzhoua reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su do ukupno 30 medalja osvojenih na velikim takmičenjima. Uz osam odličja sa svjetskih prvenstava, osvojili su 15 medalja na evropskim prvenstvima i sedam paraolimpijskih odličja.

Plasmanom u finale Svjetskog prvenstva bh. reprezentacija je osigurala i nastup na Paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.