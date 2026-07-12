BiH poražena od Irana na Svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je prvi poraz na Svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhouu, nakon što je u drugom kolu grupne faze izgubila od aktuelnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3:1.

Bh. reprezentativci pružili su snažan otpor jednom od glavnih favorita za osvajanje titule. Nakon osvojenog prvog seta, izabranici selektora Ifeta Mahmutovića bili su ravnopravan rival, ali je Iran u završnicama narednih setova iskoristio iskustvo i kvalitet te stigao do preokreta.

Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine bio je Safet Alibašić sa 23 osvojena poena. Mirzet Duran dodao je 14, dok je Ermin Jusufović susret završio sa sedam poena.

U narednom kolu bh. reprezentacija će pokušati ostvariti pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.