Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice: Četiri osobe povrijeđene

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Na magistralnom putu Tuzla–Doboj, na dionici Orahovica–Miričina kod Gračanice, danas oko 14 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila.

Prema najnovijim informacijama, u nesreći su povrijeđene četiri osobe. Za sada nema informacija o stepenu njihovih povreda.

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, dok je saobraćaj na ovoj dionici puta u potpunosti obustavljen.

Pripadnici policije obavljaju uviđaj, a više informacija o okolnostima nesreće i stepenu povreda bit će poznato naknadno.

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