Udaren biciklista u naselju Batva, otežan saobraćaj

Arnela Šiljković - Bojić
policija, pritvor

Jedna osoba je povrijeđena u nesreći koja se jutros dogodila u tuzlanskom naselju Batva.

Udaren je biciklista, kojem je ukazana pomoć, a stepen povreda nije poznat.

Zbog nesreće su se stvorile velike kolone vozila, te je u ovom dijelu grada otežan saobraćaj.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP -a TK u nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i bicikl kojim je upravljao maloljetnik.  Maloljetni biciklista je zadobio povrede čiji stepen se utvrđuje. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici PS Centar.

Obzirom da je počela školska godina i da je povećan broj djece prisutan na ulicama, vozači se pozivaju na poseban oprez!!!

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