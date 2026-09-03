Udaren biciklista u naselju Batva, otežan saobraćaj

Jedna osoba je povrijeđena u nesreći koja se jutros dogodila u tuzlanskom naselju Batva.

Udaren je biciklista, kojem je ukazana pomoć, a stepen povreda nije poznat.

Zbog nesreće su se stvorile velike kolone vozila, te je u ovom dijelu grada otežan saobraćaj.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP -a TK u nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i bicikl kojim je upravljao maloljetnik. Maloljetni biciklista je zadobio povrede čiji stepen se utvrđuje. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici PS Centar.

Obzirom da je počela školska godina i da je povećan broj djece prisutan na ulicama, vozači se pozivaju na poseban oprez!!!