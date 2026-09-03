Ništa od pojeftinjenja goriva: Dizel bi uskoro mogao poskupjeti do 15 feninga

Iako su kretanja na svjetskom tržištu prošle sedmice nagovještavala mogućnost pada cijena goriva, vozače u Bosni i Hercegovini, prema najavama naftaša, očekuje novo poskupljenje dizela.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima navode da su cijene dizela na svjetskoj berzi ponovo naglo porasle, zbog čega bi u narednih sedam dana moglo doći do korekcije cijena i na domaćim benzinskim pumpama.

Kako su pojasnili, kretanja na svjetskom tržištu ranije su išla u prilog pojeftinjenju, ali je u međuvremenu cijena dizela porasla za oko 20 feninga po litru.

„Ako trenutna cijena ostane na snazi, čak i bez dodatnih poskupljenja, neminovan je rast cijene dizela na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj“, naveli su iz Grupacije, prenosi Srpskainfo.

Prema njihovim procjenama, litar dizela mogao bi poskupjeti između 10 i 15 feninga.

Dizel trenutno na benzinskim pumpama u prosjeku košta između 3,41 i 3,49 KM po litru, pa bi nakon najavljenog poskupljenja cijena ponovo mogla dostići približno 3,60 KM.

Rast cijena goriva posebno pogađa građane koji automobile svakodnevno koriste. Ukoliko cijena dizela dostigne 3,60 KM, za spremnik od 50 litara bit će potrebno izdvojiti oko 180 KM.

Za poređenje, prije posljednjeg velikog rasta cijena, kada je litar dizela koštao oko 2,30 KM, isti spremnik mogao se napuniti za približno 115 KM.

Cijene goriva posljednjih mjeseci snažno osciliraju pod utjecajem kretanja na međunarodnim tržištima i geopolitičkih prilika, a vozači strahuju da bi novi rast mogao dodatno opteretiti kućne budžete.