Radovi usporavaju saobraćaj, na granicama do 30 minuta čekanja

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu) dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka (u naselju Podmilačje) saobrača se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (na Rostovu), zbog čega se svakim radnim danom od 07 do 16:30 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Danas (03. 09.) i sutra (04. 09.), u periodu od 07:00 do 18:00 sati, najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste R-456 Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave, vozači mogu koristiti alternativni pravac: Priboj- Simin Han- Kalesija- Sapna- Goduš- Rastošnica.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.