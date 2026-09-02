Dnevnik TV Slon – 02.09.2026.

Penzije za august u Federaciji BiH bit će isplaćene 4. septembra, uz povećanje od 3,82 posto i isplatu razlike nastale nakon usklađivanja koje se primjenjuje od 1. jula.

Uz augustovske penzije, 39.043 penzionera u Tuzlanskom kantonu primit će i jednokratnu pomoć od 100 KM, za šta je osigurano više od 3,9 miliona KM.

Oko 130 kompanija učestvovat će na Sajmu „Gledaj sebi posla“, koji 3. i 4. septembra nezaposlenima i onima koji žele promijeniti posao omogućava direktan susret s poslodavcima.

Prihodi od indirektnih poreza u BiH u prvih osam mjeseci dostigli su 8,36 milijardi KM, što je za šest posto više nego u istom periodu prošl

Nova školska godina u tuzlanskom Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju počela je sa 131 učenikom, uz obrazovnu, stručnu i internatsku podršku.

Zbog visokih temperatura u učionicama, u pojedinim školama Tuzlanskog kantona od sutra bi nastavni časovi mogli biti skraćeni, dok zvanična odluka Ministarstva još nije potvrđena.

Grad Tuzla obezbijedio je 890 poklon paketa za prvačiće u 26 osnovnih škola, koji su ih dočekali na početku nove školske godine.

Ljetne temperature zadržat će se i početkom septembra, a provjeravamo kako produženo toplo vrijeme utiče na sezonu putovanja i cijene turističkih aranžmana.

Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ i istaknuti bosanskohercegovački diplomata i političar, preminuo je u Sarajevu u 100. godini života.