Završeno peto izdanje festivala „Ljeto u Lukavcu“

Peto izdanje festivala „Ljeto u Lukavcu“ završeno je posljednjim koncertom u Cabaret Clubu Centra za kulturu Lukavac, čime je okončan mjesec programa koji je od 31. jula do 30. augusta okupio umjetnike, publiku i brojne kulturne sadržaje.

Ovogodišnje izdanje festivala okupilo je učesnike iz osam zemalja, a program je obuhvatio muziku, književnost, film, razgovore i sportske sadržaje.

Festival je otvorila Vesna Pisarović, nakon čega su se na različitim lokacijama u Lukavcu smjenjivali koncerti i drugi programi.

Publika je imala priliku slušati Rauwslinger, Braću Teofilović, zagrebački duo Dunjaluk, Pickpocket Swingerse, Ženski vokalni ansambl Corona, kao i Almira Meškovića i Daniela Lazara.

Književni dio programa donio je razgovor sa Andrejem Nikolaidisom o književnosti, društvu i savremenom trenutku, dok je Edin Zubčević u razgovoru sa Lamijom Begagić predstavio knjigu „Čekajući Azraila“.

Filmski program obilježila je projekcija animiranog dokumentarnog filma „Pour the Water as I Leave“, uz gostovanje rediteljice i scenaristice Daniele Repas. Nakon projekcije razgovaralo se i o Lukavcu i ljudima iz ovog grada koji su učestvovali u nastanku filma.

Jedan dio festivala bio je posvećen i društvenim temama. Uz Emelu Burdžović i serijal „Da smo načisto“ otvorena su pitanja ekologije, otpada, komunalnih problema i odgovornosti prema prostoru u kojem građani žive.

Mjesto u programu ponovo je dobio i sport. Park pored gradskog obdaništa bio je rezervisan za fudbal i odbojku na pijesku, a u aktivnostima su učestvovali i najmlađi i stariji ljubitelji sporta.

Festival „Ljeto u Lukavcu“ privukao je i publiku izvan Lukavca. Na pojedine programe dolazili su posjetioci iz Tuzle, Sarajeva, Beograda, Gradačca, Živinica, Srebrenika i drugih gradova.

Organizatori ističu da su upravo posjetioci bili jedan od najvažnijih dijelova festivala, od publike koja redovno prati program, do onih koji su u Lukavac dolazili prvi put zbog određenog izvođača, knjige ili filma.

Peto izdanje festivala realizovano je uz podršku Grada Lukavca, Lukavac Cementa i drugih partnera i saradnika.