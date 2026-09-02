Tražite posao u BiH? Na jednom mjestu 130 kompanija i brojne otvorene pozicije

Treći Sajam poslova „Gledaj sebi posla“ bit će održan 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu, a okupit će oko 130 kompanija iz različitih sektora, što je najveći broj poslodavaca od pokretanja ove manifestacije.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će posjetioci imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, učestvovati u panelima posvećenim tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja.

Na sajmu će biti predstavljene kompanije iz oblasti proizvodnje i industrije, finansija i osiguranja, servisnih usluga i tehnologije, turizma, transporta, logistike i trgovine. Najveći broj oglasa za posao odnosi se na trgovačku djelatnost, ali će biti ponuđene i pozicije za CNC i mašinske tehničare, vozače, radnike u logistici i call centrima, kao i IT i administrativne poslove, bankarske savjetnike i finansijske referente.

Poseban fokus ovogodišnjeg Sajma poslova „Gledaj sebi posla“ bit će usmjeren na zapošljavanje osoba s invaliditetom i žena, koje se i dalje suočavaju s većim izazovima prilikom ulaska na tržište rada.

Delić je pozvao nezaposlene osobe da posjete sajam i direktno se upoznaju s ponudom poslodavaca. Prema službenim evidencijama, u Federaciji BiH trenutno je evidentirano oko 245.000 nezaposlenih osoba.

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ahmet Baljić kazao je da sajam predstavlja priliku za povezivanje osoba koje traže posao i poslodavaca.

Fond je povećao sredstva za novčane stimulanse za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a za ovu namjenu osigurano je 12 miliona KM. Prag invaliditeta za korištenje sredstava Fonda smanjen je sa 60 na 50 posto, čime je većem broju osoba omogućeno da ostvare pravo na podršku kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju.

Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Haris Čuljević istakao je da sajam predstavlja nastavak aktivnosti koje Zavod provodi kroz programe zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke, te omogućava direktan kontakt poslodavaca i kandidata.

U organizaciju se uključila i Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, koja će tokom sajma pružati savjetovanje, organizovati radionice i informisati zainteresovane o programima i javnim pozivima za zapošljavanje.