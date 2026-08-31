Profesionalni vozači danas protestuju u Sarajevu

Adin Jusufović
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Profesionalni vozači danas protestuju u Sarajevu: Traže izmjene pravila o boravku u Šengenu

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas će održati protest ispred sjedišta Delegacije Evropske unije u Sarajevu, zahtijevajući rješavanje problema ograničenog boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru.

Iz Konzorcija „Logistika“ najavljeno je da će protestna kolona tokom dana prolaziti sarajevskim ulicama, uz povremeno usporavanje saobraćaja.

Prema ranije objavljenom planu, okupljanje vozača predviđeno je u 11 sati ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Nakon toga slijedi protestna vožnja kroz Sarajevo, dok je oko 11:30 sati planiran polazak kolone prema sjedištu Delegacije EU.

Centralni dio protesta trebao bi trajati od 12 do 14 sati, kada će se vozači okupiti ispred zgrade Delegacije Evropske unije.

Protesti se danas održavaju i u drugim zemljama regiona, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, čime prijevoznici žele zajednički ukazati na problem koji, kako navode, ozbiljno otežava njihov rad.

Akcija dolazi uoči sjednice Evropske komisije zakazane za 1. septembar, na kojoj bi se trebalo razgovarati i o statusu profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana.

Prijevoznici od Evropske unije traže da se pravila o boravku u Šengenu prilagode prirodi njihovog posla. Ističu da u zemlje EU ne dolaze turistički, već zbog obavljanja profesionalnih obaveza i nesmetanog transporta robe.

Smatraju da je zbog specifičnosti njihovog zanimanja nepravedno da se na njih primjenjuje isti režim boravka kao na turiste i druge privatne posjetioce.

Ukoliko na sastanku 1. septembra ne bude postignuto rješenje, prijevoznici najavljuju dodatno intenziviranje protesta. Kao naredni korak najavljene su blokade i protesti na svim graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, koji bi trebali biti održani 14. septembra.

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