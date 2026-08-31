Pred koncert Dina Merlina u Srbiji zapaljene prostorije na lokaciji nastupa

Organizatori koncerta Dina Merlina u Kraljevu saopštili su da je zapaljen dio objekta Aero kluba „Mihajlo Petrović“, na prostoru gdje je za 5. septembar zakazan nastup bosanskohercegovačkog pjevača.

Prema navodima organizatora, incident se dogodio 30. augusta u prijepodnevnim satima, a na mjesto događaja izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu i kriminalistički tehničari.

„NN lice izvršilo je paljenje dijela objekta koji pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo izašle su na lice mjesta zajedno sa krimi-tehničarima PU Kraljevo i izvršile uviđaj“, navedeno je u saopštenju organizatora.

Kako tvrde, nepoznata osoba razbila je vanjsko staklo objekta i unutra ubacila zapaljivi materijal. O slučaju je, prema njihovim navodima, obaviješten i dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu.

Organizatori su poručili da će poduzeti dodatne mjere kako bi spriječili slične incidente i osigurali bezbjednost posjetilaca.

„Organizatoru je najvažnija bezbjednost građana na samom koncertu“, poručili su, navodeći da očekuju da odgovorni za incident, kao i eventualni nalogodavci, budu pronađeni i procesuirani.

Koncert Dina Merlina u Kraljevu zakazan je za 5. septembar na prostoru Sportskog aerodroma, a njegova najava prethodnih sedmica izazvala je brojne reakcije u javnosti.

U gradu su se pojavili transparenti protiv održavanja koncerta, dok je pokrenuta i peticija koju je, prema ranijim informacijama, potpisalo više od 3.000 ljudi.

Uprkos polemikama i posljednjem incidentu, organizatori tvrde da koncert za sada nije doveden u pitanje i da bi trebao biti održan prema planu.

Ranije je najavljeno i da bi Merlin na lokaciju koncerta trebao stići sportskim avionom i sletjeti direktno na aerodrom neposredno prije nastupa.