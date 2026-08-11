The Prodigy u Sarajevu nastupit će 13. augusta na stadionu Grbavica, gdje su u toku pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja ovog ljeta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Na stadionu su već počeli produkcijski radovi, doprema se oprema, postavljaju konstrukcije, rasvjeta i ozvučenje, a pripreme će biti intenzivirane kako se približava koncert. Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i drugih dijelova Evrope.

Publiku 13. augusta očekuje program koji će trajati približno šest sati. Prije izlaska The Prodigyja na binu nastupit će nekoliko izvođača različitih muzičkih pravaca.

Program će otvoriti regionalni bend KOIKOI, nakon kojeg će nastupiti sarajevski sastav Helem Nejse. U nastavku večeri za publiku će nastupiti i After Affair, koji priprema poseban techno set kao uvod u nastup glavnih zvijezda večeri.

Centralni dio programa rezervisan je za britanski sastav The Prodigy, jednu od najutjecajnijih grupa elektronske muzike posljednjih decenija. Bend je tokom karijere spojio elektronsku muziku, breakbeat, punk i druge žanrove, izgradivši prepoznatljiv zvuk koji im je donio publiku širom svijeta.

Dolazak grupe The Prodigy u Sarajevu izazvao je veliko interesovanje publike, što potvrđuje i prodaja ulaznica. Prema informacijama organizatora, Fan Pit i VIP ulaznice već su rasprodane, dok je ograničen broj ulaznica za parter i tribine još dostupan.

Liam Howlett i Maxim predvodit će nastup na Grbavici, a sarajevski koncert predstavlja prvi nastup The Prodigyja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Do koncerta su ostala još dva dana, a završne pripreme na stadionu Grbavica nastavljaju se kako bi prostor bio spreman za višesatni muzički program i dolazak velikog broja posjetilaca.