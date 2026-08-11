Detaljni nesreće na putu Tuzla – Dubrave

Danas oko 08:50 sati na dijelu regionalnog puta Tuzla – Dubrave u naselju Krojčica, grad Tuzla dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno motorno vozilo i moped.

“U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač mopeda je zadobio povrede i isti je prevezen u JZU UKC Tuzla. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske uprave Tuzla – Policijske stanice Zapad.” – saopćeno je iz Uprave policije TK.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla su potvrdili da je pacijent inicijala D.S. 2007. godište, zadržan na opservaciji, na Klinici za hirurgiju.

Saobraćaj je na navedenoj dionici regionalnog puta bio obustavljen do 10:00 sati kada je isti normalizovan.