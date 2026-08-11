Psihijatri iz TK osudili ponašanje Dragana Babića nakon incidenata u Makarskoj

Dragan Babić, ljekar i profesor psihijatrije iz Mostara, proglašen je krivim pred Općinskim sudom u Makarskoj zbog vrijeđanja osoba na nacionalnoj i vjerskoj osnovi tokom dva incidenta na plaži, nakon čega se oglasilo i Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona koje je najoštrije osudilo njegovo ponašanje.

Slučaj je dospio u javnost nakon što se porodica iz Sarajeva oglasila o neugodnostima koje su, prema njihovim navodima, doživjeli tokom boravka u Makarskoj.

Prema sudskoj dokumentaciji koja je objavljena u medijima, Općinski sud u Makarskoj, Stalna služba u Imotskom, 7. augusta donio je presudu protiv Dragana Babića iz Mostara, doktora medicine, specijaliste neuropsihijatrije i subspecijaliste socijalne psihijatrije.

Prvi slučaj zabilježen je 26. jula oko 18:30 sati na plaži u Ulici Šetalište dr. fra Jure Radića u Makarskoj. Sud je utvrdio da je Babić na javnom mjestu vikao i vrijeđao prisutne na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Kako se navodi u presudi, jednoj ženi uputio je pogrdne riječi zbog njene nacionalne i vjerske pripadnosti, dok je drugoj osobi prigovorio zbog druženja sa Sarajlijama, uz uvredljive izraze i poruku da je „Sarajevo Teheran“.

Sud je zaključio da je takvim ponašanjem povrijeđeno dostojanstvo osobe kojoj su uvrede bile upućene.

Drugi incident dogodio se 6. augusta oko 11 sati na istoj lokaciji. Prema sadržaju presude, Babić se jednom muškarcu obratio riječima uvredljivim za njegovu nacionalnu i vjersku pripadnost, nakon čega je vrijeđanje nastavljeno i prema njegovoj maloljetnoj djeci.

U sudskoj dokumentaciji navedene su i druge vulgarne uvrede upućene porodici, a sud je utvrdio da je i u ovom slučaju došlo do povrede dostojanstva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.

Babiću je zbog produženog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije izrečena novčana kazna od 663,61 euro. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju, u vrijednosti od 39,82 eura, pa je obavezan platiti preostalih 623,79 eura.

Postupak je vođen na osnovu optužnog prijedloga Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Policijske postaje Makarska.

Jedna od osoba koja se predstavila kao oštećena i svjedokinja naknadno je iznijela i tvrdnje da je prilikom dovođenja Babića pred sud došlo do novog incidenta sa policijskim službenicima. Ti navodi nisu dio opisane sudske odluke i zahtijevaju zasebnu potvrdu nadležnih institucija u Hrvatskoj.

Psihijatri iz Tuzlanskog kantona: Takvo ponašanje ozbiljno dovodi u pitanje profesionalne standarde

Nakon što je slučaj dospio u javnost, reagovalo je Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, koje je izrazilo ogorčenje i osudilo postupke Dragana Babića.

Iz Udruženja navode da vrijeđanje i ponižavanje ljudi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi predstavlja kršenje osnovnih civilizacijskih vrijednosti, ljudskih prava i principa medicinske etike.

Posebno problematičnom smatraju činjenicu da se radi o ljekaru i univerzitetskom profesoru psihijatrije, od kojeg se, zbog prirode profesije, očekuje zaštita ljudskog dostojanstva, razumijevanje patnje i suprotstavljanje stigmatizaciji i diskriminaciji.

Smatraju da su takvi profesionalni standardi ponašanjem Dragana Babića ozbiljno dovedeni u pitanje.

Iz Udruženja ističu i da postupci poput onih zabilježenih u Makarskoj ne nanose štetu samo osobama kojima su uvrede upućene, već i ugledu medicinske i akademske zajednice, posebno profesiji psihijatrije.

Naglašavaju da nacionalna i vjerska netrpeljivost te ponižavanje ljudi po tim osnovama ne mogu biti opravdavani kao nečiji lični stav, jer takvo ponašanje sa sobom može nositi etičku, profesionalnu i pravnu odgovornost.

Udruženje posebno ukazuje na odgovornost zdravstvenih radnika i akademskog osoblja u Bosni i Hercegovini, društvu koje još nosi posljedice ratnih trauma i etničkih podjela.

„Psihijatrija mora ostati prostor u kojem nema prostora za mržnju“, poručili su iz Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona.

Najavili su da će u daljnjem postupanju insistirati da Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini poduzme mjere i razmotri sankcionisanje ponašanja svog člana.

Saopćenje potpisuje predsjednik Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona prof. dr. sc. med. Rusmir Softić.