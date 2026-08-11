Bh. košarkaši U-16 savladali Luksemburg na Evropskom prvenstvu

Nedžida Sprečaković
Bh. košarkaši U-16 savladali Luksemburg na Evropskom prvenstvu
Bh. košarkaši U-16 savladali Luksemburg na Evropskom prvenstvu/ Foto: KS BIH

U-16 reprezentacija BiH savladala je večeras selekciju Luksemburga rezultatom 76:70 u utakmici četvrtog kola Evropskog prvenstva B divizije.

Mladi košarkaši Bosne i Hercegovine odigrali su dobar meč i stigli do vrijedne pobjede u završnici grupne faze takmičenja.

Najefikasniji u redovima bh. reprezentacije bio je Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, dok je Pavle Damjanović susret završio sa 19 poena i dao značajan doprinos trijumfu našeg nacionalnog tima.

U-16 reprezentacija BiH već sutra nastavlja takmičenje, kada će u posljednjem kolu grupne faze odmjeriti snage sa selekcijom Finske.

Susret protiv Finske bit će ujedno i posljednja prilika za bh. košarkaše da poprave poziciju pred nastavak Evropskog prvenstva B divizije.

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