Prvi potpuno online javni poziv,

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji s UNDP-om, pokrenulo je prvi javni poziv Ministarstva koji omogućava elektronsko podnošenje projektnih prijedloga, čime se uvodi jednostavniji i dostupniji način apliciranja za sredstva namijenjena programima i projektima socijalne zaštite.

Za ovaj javni poziv osigurano je ukupno 700.000 KM, a sredstva su namijenjena za podršku radu javnih kuhinja, jačanje usluga stručne podrške i savjetovanja, razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija, postinstitucionalno uključivanje u zajednicu, jačanje stručnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječije zaštite te naučno-istraživački rad i izdavačku djelatnost.

Pravo prijave, zavisno od programa, imaju neprofitne organizacije, javne ustanove, centri za socijalni rad i službe socijalne zaštite, visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove te strukovna udruženja koja djeluju u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Najveća novina ovog poziva je način prijave. Umjesto dosadašnjih administrativnih procedura, projektni prijedlog podnosi se putem elektronske aplikacije. Prijavitelj preuzima i popunjava obrazac, a nakon potpisivanja i ovjere dostavlja ga kroz istu aplikaciju. Prijava se smatra zaprimljenom odmah nakon evidentiranja u sistemu.

Javni poziv dostupan je na OVOM LINKU.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je cilj digitalizacije javnih poziva prije svega pojednostaviti postupke za korisnike.

„Prvi put u Ministarstvu imamo javni poziv koji se provodi online. Željeli smo napraviti sistem koji je jednostavan, brz i dostupan svima. Prijava se završava u samo dva koraka; popunite obrazac i pošaljete prijavu. Naš cilj je da vrijeme ljudi ne trošimo na administraciju i šaltere, nego da tehnologiju koristimo upravo za ono čemu treba služiti, da im olakšamo pristup institucijama i njihovim uslugama“, kazao je Delić.

Postupak dodjele sredstava provodi se u dvije faze. U prvoj se elektronski podnose i ocjenjuju projektni prijedlozi, dok dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje općih kriterija dostavljaju tek prijavitelji čiji projekti prođu prvu fazu. Time se izbjegava da svi aplikanti unaprijed prikupljaju obimnu dokumentaciju bez obzira na rezultat ocjenjivanja.

Uz objavu javnog poziva Ministarstvo je pripremilo i kratko video-uputstvo koje korak po korak pokazuje cijeli postupak online prijave, kako bi aplikantima korištenje novog sistema bilo što jednostavnije. Upustvo je dostupno na OVOM LINKU.

Ovim javnim pozivom nastavlja se digitalizacija procesa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, veće dostupnosti usluga i jednostavnije komunikacije građana i organizacija s Ministarstvom.