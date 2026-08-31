Zaposlenici Porezne uprave FBiH od danas u štrajku

Zaposlenici Porezne uprave FBiH od danas, 31. augusta, stupaju u štrajk nakon što više od godinu dana pregovora s Vladom Federacije BiH nije rezultiralo dogovorom.

Kao glavne zahtjeve navode povećanje broja zaposlenih i veće plate, smatrajući da trenutna primanja ne odgovaraju obimu, odgovornosti i složenosti poslova koje obavljaju.

Prema navodima sindikata, prosječna osnovna plata poreznog inspektora tek je nešto viša od 1.500 KM, iako je riječ o poslovima koji imaju veliki značaj za funkcionisanje finansijskog sistema Federacije BiH.

Poseban problem predstavlja nedostatak zaposlenih. Prema sistematizaciji iz 2013. godine, Poreznoj upravi FBiH nedostaje oko 500 radnika.

Sindikalni povjerenik Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo Almir Vranešić kazao je da se u proteklih 13 godina mnogo toga promijenilo, od zakonskih propisa do količine posla, dok je sistematizacija ostala nepromijenjena.

Iz Sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH navode da su duže od godinu dana pokušavali postići rješenje kroz socijalni dijalog s Federalnom vladom. Proveden je i postupak mirenja, ali ni on nije doveo do dogovora.

Na problem nedovoljnog broja inspektora ranije su upozoravali i iz Udruženja poslodavaca FBiH. Predsjednik Udruženja Nihad Imširović smatra da nedostatak kapaciteta otežava provođenje pojedinih zakonskih rješenja, kao što je zabrana rada trgovina nedjeljom.

Sindikalna organizacija Porezne uprave dobila je podršku krovnog sindikata. Tokom štrajka bit će osiguran minimalni proces rada, a zaposlenici će nastaviti obavljati poslove koji ne mogu biti odgođeni.