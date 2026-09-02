NPUS Tuzla pita: Jesu li dešavanja oko Doma penzionera uvod u privatizaciju?

Nova penzionersko/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla oglasila se saopćenjem povodom posljednjih odluka i mjera koje se odnose na rad Doma penzionera Tuzla. Iz ove stranke postavljaju pitanje da li aktuelna dešavanja predstavljaju uvod u privatizaciju ustanove te traže transparentno djelovanje nadležnih institucija.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

Jesu li “igre” oko tuzlanskog Doma penzionera/umirovljenika uvod u privatizaciju? To pitanje sve češće postavljaju građani, koji su upućeniji u tajne “muševere” (spletke) vladajućih struktura u gradu i TK! Prošlogodišnji požar, kao da je bio okidač, za “završne” privatizacijske korake. Dok istraga o požaru – za javnost – tapka u mjestu, nadležni donose nerazumne mjere, koje funkcioniranje Doma vode u ekonomsku propast. To smatraju u Novoj penzionersko/umirovljeničkoj stranci (NPUS) Tuzla.

Dom je vlasništvo grada Tuzla. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK, sa ministrom Fadilom Alićem na čelu, usvojilo je nerazuman Pravilnik, po kojem u Domu može biti smješteno najviše 100 korisnika, uglavnom nemoćnih penzionera, iako objekat ima kapacitet od 350 mjesta.

Na koji se zakonski akt pozivalo ministarstvo i njegov čelnik Fadil Alić? To javnost ne zna. Gdje je u Pravilniku ekonomska logika, ako se kapaciteti – po volji nerazumne vlasti – smiju koristiti manje od 30 posto potencijala. To je ekonomsko nasilje nad ovim kolektivom. Čini ga ministarstvo i Vlada TK, na čelu s premijerom Halilagićem. To direktno Dom vodi na ekonomsku stranputicu i propast, što će biti manipulativni faktor za privatizaciju.

Prije par dana Kantonalna inspekcija je zabranila rad Domu, navodno što nema upotrebnu dozvolu za rad i neispravne liftove!? Zabrana je stupila na snagu odmah, jer žalba ne odlaže rješenje. I maloumniku je jasno da je zabrana neprovodiva, jer valja osigurati evakuaciju nemoćnih pacijenata iz objekta. Donositi neprovodive odluke je idiotski manir, koji urušava povjerenje građana u državnu vlast!

Upućeniji u tajne namjere vlasti, nakon svega se pitaju – da li slučajno, ili namjerno koindiciraju dvije pomenute mjere. Uostalom, Dom je izgrađen prije par decenija i nadležne vlasti su krive i odgovorne ua upotrebnu dozvolu, bez koje je i dosad poslovao. Liftovi se kvare i u državnim institucijama, pa im niko ne zabranjuje rad. Kvarovi su sastavni dio poslovanja i samo ih treba otkloniti!

U vlasništvu Doma – sa lokacijom u centru grada – je parcela od 11.000 kvadrata, što je primamljivo za nove “bizmismene”, koji imaju dobre konekcije sa vladajućim vrhovima. Zbog svega Nova penzionersko/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla, u ime javnosti, od nadležnih vlasti očekuje da transparentno radi na ekonomskoj stabilizaciji Doma, a ne da po praksi mnogih dosadašnjih primjera privatizacije, ekonomski devastiraju i zatim svojim tajkunima omoguće jeftinu kupovinu javnih dobara – stoji u saopćenju.