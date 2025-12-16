Vijeće ministara BiH odobrilo 700 000 KM za sanaciju posljedica požara u Tuzli

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju milion konvertibilnih maraka iz tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu za sanaciju posljedica požara u Gradu Tuzli i Općini Vlasenica.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, a prema njoj će Gradu Tuzli biti doznačeno 700.000 KM, dok će Općina Vlasenica dobiti 300.000 KM za saniranje šteta nastalih u požarima.

Kako je saopćeno nakon sjednice, krajnji korisnici sredstava obavezni su da najkasnije do 31. decembra 2026. godine dostave izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, koje će Ministarstvo sigurnosti proslijediti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

U Vlasenici su u augustu ove godine izgorjele dvije stambene zgrade, dok je u Tuzli u noći 4. novembra 2025. godine izbio požar u Javnoj ustanovi Dom penzionera, u kojem je smrtno stradalo više korisnika ove ustanove.