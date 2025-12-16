Vijeće ministara BiH odobrilo 700 000 KM za sanaciju posljedica požara u Tuzli

Ali Huremović
Dom penzionera Tuzla
Foto: Dom penzionera Tuzla/ RTV Slon

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju milion konvertibilnih maraka iz tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu za sanaciju posljedica požara u Gradu Tuzli i Općini Vlasenica.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, a prema njoj će Gradu Tuzli biti doznačeno 700.000 KM, dok će Općina Vlasenica dobiti 300.000 KM za saniranje šteta nastalih u požarima.

Kako je saopćeno nakon sjednice, krajnji korisnici sredstava obavezni su da najkasnije do 31. decembra 2026. godine dostave izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, koje će Ministarstvo sigurnosti proslijediti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

U Vlasenici su u augustu ove godine izgorjele dvije stambene zgrade, dok je u Tuzli u noći 4. novembra 2025. godine izbio požar u Javnoj ustanovi Dom penzionera, u kojem je smrtno stradalo više korisnika ove ustanove.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe u vezi s požarom u Domu penzionera u...

BiH

Hoće li Vijeće ministara danas odlučiti o zakonima važnim za evropski...

Istaknuto

Kvalitet zraka u BiH i danas vrlo loš: Tuzla najzagađeniji grad...

Istaknuto

Tuzla je jutros bila najzagađeniji grad

Istaknuto

U TK zabilježen rast prijava nasilja: Izrečeno više od 1.900 mjera...

Vijesti

Vijeće ministara BiH upozorava da nema službene profile na društvenim mrežama

Vijesti

Porezna uprava Federacije BiH izvršila 262 kontrole i zapečatila 30 objekata

Vijesti

Komšić predstavlja BiH na samitu EU i zapadnog Balkana u Briselu, u fokusu proširenje i Plan rasta

BiH

VTKBiH traži jasno razdvajanje biljnih i životinjskih proizvoda u trgovinama radi zaštite potrošača

Istaknuto

Zrak u Tuzli izuzetno opasan, izbjegavajte boravak na otvorenom

Istaknuto

Počinje dronsko snimanje šehidskih mezarja u Tuzlanskom kantonu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]