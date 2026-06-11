Bingo traži studente za sezonski posao

Bingo d.o.o. Tuzla raspisao je konkurs za studente/studentice na području Bosne i Hercegovine.

Riječ je o sezonskom poslu na poslovima etiketiranja i slaganja robe, uz fleksibilno radno vrijeme, stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost sticanja radnog iskustva.

Iz kompanije Bingo navode da je riječ o vodećoj maloprodajnoj kompaniji u BiH, sa tradicijom dugom 30 godina i više od 200 maloprodajnih objekata širom zemlje.

Prijave se mogu dostaviti putem e-mail adrese [email protected].

Oglas ostaje otvoren do 10. jula 2026. godine.