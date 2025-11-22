Tužilaštvo TK: Preminuli štićenik Doma penzionera Tuzla nije žrtva požara

Jučer je preminuo muškarac koji je bio štićenik Doma penzionera Tuzla, nakon čega su se pojavile informacije da bi mogao biti još jedna žrtva nedavnog požara.

Dežurni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je izdao naredbu za obdukciju tijela muškarca koji je jučer preminuo.

Nakon toga oglasilo se Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, koje je saopćilo nalaze obdukcije i detalje o uzroku smrti.

Prema rezultatima obdukcije tijela 83-godišnjeg korisnika Doma penzionera Tuzla, koje je vještak obducent usmeno saopćio Tužilaštvu Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da je smrt nastupila prirodnim putem.

Kako je potvrdio glasnogovornik Tužilaštva TK, smrt nije u uzročno-posljedičnoj vezi s nedavnim požarom u ovoj ustanovi, niti je nastupila kao posljedica trovanja ugljen-monoksidom ili opekotina.

„Smrt je nastupila kao posljedica ranijih hroničnih bolesti. Ova osoba se ne može voditi kao žrtva požara u Domu“, kazao je glasnogovornik Tužilaštva, Admir Arnautović.